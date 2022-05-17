«Уралочка» обновила свой рекорд

Серебро чемпионата России сезона 2021-2022, которое волейболистки «Уралочки-НТМК» получили на прошлой неделе, стало уже 38-й наградой, завоеванной нашей командой в национальных первенствах. По этому показателю «Уралочка-НТМК» - лидер среди свердловских клубов.
Самые успешные свердловские команды
количество медалей
золото
серебро
бронза
«Уралочка-НТМК» волейбол(женщины)
38
25
4
9
«Динамо-Строитель» хоккей на траве
36
9
13
14
«УГМК» баскетбол (женщины)
28
15
7
6
СКА хоккей с мячом
26
12
9
5
Свою первую медаль (это была бронза) «Уралочка» завоевала в 1977 году. В следующем сезоне наша команда стала чемпионом.
- Опубликовано в №82 от 17.05.2022