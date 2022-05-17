«Уралочка» обновила свой рекорд

Фото: Алексей Кунилов

Серебро чемпионата России сезона 2021-2022, которое волейболистки «Уралочки-НТМК» получили на прошлой неделе, стало уже 38-й наградой, завоеванной нашей командой в национальных первенствах. По этому показателю «Уралочка-НТМК» - лидер среди свердловских клубов.

Самые успешные свердловские команды количество медалей золото серебро бронза «Уралочка-НТМК» волейбол(женщины) 38 25 4 9 «Динамо-Строитель» хоккей на траве 36 9 13 14 «УГМК» баскетбол (женщины) 28 15 7 6 СКА хоккей с мячом 26 12 9 5

Свою первую медаль (это была бронза) «Уралочка» завоевала в 1977 году. В следующем сезоне наша команда стала чемпионом.