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Спорт / Волейбол
17 мая 2022, 08:44

«Уралочка» обновила свой рекорд

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Серебро чемпионата России сезона 2021-2022, которое волейболистки «Уралочки-НТМК» получили на прошлой неделе, стало уже 38-й наградой, завоеванной нашей командой в национальных первенствах. По этому показателю «Уралочка-НТМК» - лидер среди свердловских клубов.

Самые успешные свердловские команды

количество медалей

золото

серебро

бронза

«Уралочка-НТМК» волейбол(женщины)

38

25

4

9

«Динамо-Строитель» хоккей на траве

36

9

13

14

«УГМК» баскетбол (женщины)

28

15

7

6

СКА хоккей с мячом

26

12

9

5

Свою первую медаль (это была бронза) «Уралочка» завоевала в 1977 году. В следующем сезоне наша команда стала чемпионом.

  • Опубликовано в №82 от 17.05.2022

Областная газета Свердловской области
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