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17 августа 2022, 19:34

Свердловские волейболистки сенсационно проиграли

Волейбол

Игрой уральской команды руководил Михаил Карполь. Фото: Владимир Мартьянов

В первом туре Спартакиады сильнейших, которая стартовала сегодня в Туле, сборная Свердловской области (читай — "Уралочка") потерпела разгромное поражение от команды Саратовской области — 0:3 (22:25, 18:25, 18:25). 

В последнем чемпионате России "Уралочка" заняла второе место, совсем чуть-чуть не дотянувшись до золота, а саратовский "Протон" вылетел в четвертьфинале. Однако в межсезонье свердловчанки лишились своего лидера Ксении Парубец, перешедшей в калининградский "Локомотив", а также Виктории Чернышевой, получившей травму в тренировочной игре. Эти потери оказались на данном этапе невосполнимы.

Игрой уральской команды руководил Михаил Карполь. Его легендарного деда — Николая Карполя — на скамейке не было. 

Завтра свердловчанки играют со сборной Татарстана (то есть "Динамо-Ак Барс").

Областная газета Свердловской области

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