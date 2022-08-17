Свердловские волейболистки сенсационно проиграли

Игрой уральской команды руководил Михаил Карполь. Фото: Владимир Мартьянов

В первом туре Спартакиады сильнейших, которая стартовала сегодня в Туле, сборная Свердловской области (читай — "Уралочка") потерпела разгромное поражение от команды Саратовской области — 0:3 (22:25, 18:25, 18:25).

В последнем чемпионате России "Уралочка" заняла второе место, совсем чуть-чуть не дотянувшись до золота, а саратовский "Протон" вылетел в четвертьфинале. Однако в межсезонье свердловчанки лишились своего лидера Ксении Парубец, перешедшей в калининградский "Локомотив", а также Виктории Чернышевой, получившей травму в тренировочной игре. Эти потери оказались на данном этапе невосполнимы.

Игрой уральской команды руководил Михаил Карполь. Его легендарного деда — Николая Карполя — на скамейке не было.

Завтра свердловчанки играют со сборной Татарстана (то есть "Динамо-Ак Барс").