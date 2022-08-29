Сборная Свердловской области на спартакиаде сильнейших стала слабейшей. Фото: Пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»

Женская сборная Свердловской области, составленная из игроков екатеринбургской «Уралочки», провалила Спартакиаду сильнейших: команда, которая нацеливалась на медали, заняла в турнире восьмое (последнее) место.

Спартакиада сильнейших – новые соревнования в отечественном спорте. Они были придуманы весной этого года, чтобы хоть частично компенсировать отсутствие международных стартов, от участия в которых российских спортсменов отстранили после начала специальной военной операции. Спартакиада проходит с 10 августа по 2 октября по 39 видам спорта, включенным в программу ближайших летних Олимпийских игр (Париж-2024).

В женском волейбольном турнире выступали команды семи регионов страны (в том числе – Свердловской области), а также коллектив федеральной территории «Сириус» (под этим псевдонимом скрывалась молодежная сборная России, усиленная несколькими опытными спортсменками).

На предварительном этапе Спартакиады команды играли по системе «каждый с каждым». Два победителя получили пропуск в суперфинал, а занявшие третье и четвертое места – право на матч за бронзу (оба поединка состоятся сегодня, 27 августа).

Сборная Свердловской области была сформирована из волейболисток «Уралочки-НТМК», которая в минувшем сезоне стала серебряным призером чемпионата России. Перед отъездом на соревнования нападающая Ксения Смирнова, ставшая в этом году капитаном команды, заявила, что «наша цель – это медали». Однако реальность уничтожила эти надежды. Сборная региона стала худшей командой Спартакиады по всем позициям: наименьшее количество побед (1), очков (3) и выигранных сетов (7) и наибольшее число поражений (6) и проигранных партий (20). В итоге – последнее, восьмое, место.

Справедливости ради надо сказать, что «Уралочка» участвовала в турнире в ослабленном и еще несыгранном составе. В межсезонье команда потеряла четырех волейболисток, трое из которых (Ксения Парубец, Вера Костючик и кубинка Айлама Сесе) были игроками стартовой шестерки. На замену им пришло всего двое – Мария Воробьева из калининградского «Локомотива» и Анастасия Корниенко из венгерской «Бекешчабы», причем последняя в Спартакиаде принять участия не смогла. Кроме того, молодую Елизавету Протопопову и двух сильнейших волейболисток из дубля «Уралочки» забрали в молодежную сборную, а Виктория Чернышева перед самым турниром получила тяжелую травму и выбыла на неопределенный срок. Тренеру «Уралочки» Михаилу Карполю пришлось собирать команду из того, что осталось, буквально на ходу.

Из позитивных моментов можно отметить блестящий дебют нападающей Дарьи Мусиенко: 15-летняя воспитанница уральского клуба не затерялась на фоне взрослых игроков. Например, в поединке с Татарстаном (который вышел в суперфинал) она набрала 11 очков и вошла в пятерку самых результативных игроков матча.