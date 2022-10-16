"Уралочка" потерпела первое домашнее поражение в сезоне

Сейчас "Уралочка" на девятом месте в турнирной таблице. Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Уралочка-НТМК"

В четвертом туре чемпионата России волейболистки "Уралочки-НТМК" на площадке нижнетагильского "Форума" уступили столичному "Динамо" со счетом 0:3. Команда Николая Карполя в этом сезоне впервые проиграла в родных стенах (после двух побед).

В прошлом чемпионате свердловчанки и москвички провели две очень напряженные встречи. В обеих потребовалось сыграть пять сетов, а победы соперники разделили. В нынешнем межсезонье "Динамо" удалось сохранить мощный состав, а "Уралочка" сильно ослабла, так что в этот раз на упорную борьбу рассчитывать не приходилось.

Только в одной партии (второй) подопечные Николая Карполя боролись с соперницами на равных, но все же уступили — 24:26. В двух других сетах преимущество "Динамо" было очевидным — 25:18 и 25:19.

"Уралочка" после четырех туров имеет в своем активе пять очков — это только девятое место в турнирной таблице. Следующая игра состоится 22 октября. Свердловчанки в этот день встретятся в Казани с "Динамо-Ак Барсом".