"Уралочка-НТМК" уступила калининградскому "Локомотиву" в домашнем матче

Матч "Уралочки-НТМК" — "Локомотива" завершился со счетом 0:3. Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Уралочка-НТМК"

Счет игры "Уралочка-НТМК" — "Локомотив" составил 0:3. Матч состоялся на площадке "Металлург-Форума" в Нижнем Тагиле, рассказали в пресс-службе волейбольного клуба "Уралочка-НТМК".

В стартовом составе "Уралочки-НТМК" вышли Дарья Мусиенко, Елизавета Фитисова, Ольга Ваганова, Елизавета Котова, Алена Кондрашова, Ксения Смирнова, а также Полина Трухина и Екатерина Карполь. У "Локомотива" — Юлия Максимова, Юлия Бровкина, Екатерина Евдокимова, Ксения Парубец, Ирина Филиштинская, Татьяна Кадочкина, Виктория Горбачева и Тамара Зайцева.

Счет открыла Ксения Парубец, представляющая калининградскую команду, волейболистка точно пробила шестую зону. Напряженная борьба привела к счету в первой партии 13:25 в пользу "Локомотива". Во втором сете уралочкам удалось ненадолго сравнять счет, но гости вновь ушли в отрыв. Игра в третьей партии закончилась со счетом 18:25 в пользу калининградских спортсменок.

"Сегодня думали, что будет больше сопротивления, "Уралочка" чего-нибудь преподнесет, но не получилось. Мы сыграли везде хорошо: в приеме, защите, атаке, блоке. Все понравилось, поэтому не дали шанса, была чистая и хорошая игра", — отметил главный тренер ВК "Локомотив" Константин Сиденко.

"Локомотив" показал хорошую и красивую игру. К сожалению, мы ничего не смогли противопоставить на сегодняшний день. Сегодня-завтра разберем более детально, почему у нас не получилось так, как мы планировали. На первый взгляд, команда не справилась с приемом. Будем делать выводы, готовиться к дальнейшим играм. Всегда нужно даже с такого проигрыша делать выводы и идти дальше", — прокомментировал игру старший тренер "Уралочка-НТМК" Владимир Вертелко.