Игровая майка волейболистки «Уралочки» стала музейным экспонатом

В Сеуле Ирина Пархомчук играла под номером 7. А вообще своего фирменного номера у нее не было. Фото: Никита Михненко

Свердловский областной краеведческий музей пополнился неожиданным экспонатом – майкой, в которой волейболистка «Уралочки» Ирина ПАРХОМЧУК в 1988 году играла в легендарном «валидольном триллере» – финале сеульской Олимпиады. Майку в дар музею передал управляющий ООО «Уралпромстрой» Дмитрий РЯБОВ.

На Олимпийских играх 1988 года в женской волейбольной сборной Советского Союза играли шесть свердловчанок – это ровно половина состава. Наша команда не считалась фаворитом турнира и «должна была» вылететь в полуфинале, где на нее вышла сборная Китая – победитель Олимпиады-1984, Кубка мира-1985 и двух последних чемпионатов мира (1982 и 1986). Но к удивлению планеты всей подопечные тренера Николая Карполя вынесли «чемпионок всего, чего можно» всухую – 3:0. При этом счет первой и третьей партий просто завораживает: одна из них была выиграна 15:0, а другая – 15:2! Таких кошмаров в истории китайского женского волейбола больше никогда не было – ни до, ни после.

– Это был лучший матч в моей жизни, – до сих пор убежден Николай Карполь.

Сборная СССР провела ту встречу одной шестеркой, что очень измотало волейболисток – прежде всего эмоционально. И в финале против Перу советская команда посыпалась: проиграла два первых сета, а в третьем – «летела» со счетом 6:12. Чтобы взять олимпийское золото, перуанкам надо было выиграть всего три очка. Но эти три очка наша команда набрать сопернику не позволила… Матч был выигран со счетом 3:2, и как это случилось – никто в мире не может понять до сих пор.

Ирина Пархомчук была одной из главных героинь того матча. После его окончания она рыдала навзрыд – сначала в объятиях своей партнерши Валентины Огиенко (нынешнего генерального директора «Уралочки), а потом – на плече второго тренера Михаила Омельченко.

– Чтобы я заплакала, меня нужно пытать смертными муками, да и то я их выдержу, – говорила позже волейболистка. – Поэтому представьте, как велико было мое потрясение, если у меня потекли слезы, да еще ручьем…

Дмитрий Рябов приобрел майку Ирины Кирилловой в декабре прошлого года – на аукционе, состоявшемся в рамках Екатерининской ассамблеи. Бизнесмен заплатил за лот 1,1 млн рублей. Решение передать майку в музей предприниматель принял совместно с клубом «Уралочка-НТМК».

Человек, который выиграл все Ирина Кириллова (Пархомчук) – одна из ярчайших фигур мирового волейбола, связующая, член всемирного Зала волейбольной славы.

– одна из ярчайших фигур мирового волейбола, связующая, член всемирного Зала волейбольной славы. Значительная часть ее игровой карьеры прошла в свердловской «Уралочке», где она в 1982 году дебютировала и где спустя тридцать лет (!), поиграв в десяти клубах четырех стран, провела свой последний сезон на площадке.

Именно на свердловский период приходится большинство международных достижений Ирины Кирилловой как игрока – в составе сборной СССР, кроме золота Игр-1988 – это победы на чемпионате мира-1990 и чемпионате Европы-1989.

В 1990 году волейболистка уехала в Хорватию, а через три года получила гражданство этой страны и уже в составе хорватской сборной дважды становилась вице-чемпионкой Европы.

В 2005–2008 годах Ирина Кириллова ассистировала своему мужу итальянцу Джованни Капраре в сборной России, которая под их руководством стала чемпионом мира.

в сборной России, которая под их руководством стала чемпионом мира. Помимо пяти побед в чемпионате СССР с «Уралочкой» Кириллова завоевывала медали высшей пробы в чемпионатах России, Югославии, Хорватии, Италии.

В 2011 году Ирина Кириллова возглавляла сборную Хорватии, после чего… вернулась в Екатеринбург и в возрасте 46 лет завоевала с «Уралочкой» свою последнюю в качестве действующего игрока медаль – бронзу чемпионата страны.