"Уралочка" представила нового тренера. И это не Карполь

Фото: пресс-служба ВК "Уралочка-НТМК"

В тренерском штабе волейбольного клуба "Уралочка-НТМК" произошли изменения. На пост старшего тренера свердловской команды назначен Александр Перепелкин. Ранее эту должность занимал Владимир Вертелко.

Александр Перепелкин уже выступал в качестве старшего тренера команды: 40-летний специалист из Санкт-Петербурга работал в этой должности в 2005–2008 годах. С "Уралочкой" он дважды становился бронзовым призером Суперлиги. Также Александр Перепелкин знаком свердловским болельщикам по работе с молодежной командой "Уралочки", главным тренером которой он также являлся.

"Александр Перепелкин входил в тренерские штабы "Динамо" Москва (2008–2010), "Динамо-Казань" (2010–2011, 2016–2018), "Северянки" (2011–2016), "Тулицы" (2018–2022), привел команды к четырем Кубкам России, Кубку ЕКБ, золоту и пяти серебряным медалям Суперлиги, выиграл все комплекты наград Высшей лиги "А". Последним местом работы тренера являлся "Енисей", с которым был расторгнут контракт в январе по соглашению сторон", — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что главным тренером "Уралочки-НТМК" в этом сезоне является Николай Васильевич Карполь. В конце января клуб объявил, что тренерский штаб команды пополнила кубинка Регла Торрес — лучшая волейболистка XX века.