Верхнепышминских школьников рекомедуют в аэрокосмический вуз

Верхнепышминец Захар Гусев в кабине самолёта. На научных чтениях он представил конструкцию модели ракеты для соревнований по ракетомоделизму. Фото: красное знамя

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Опубликовано в №30 от 17.02.2017

В Самаре прошли XI Всероссийские юношеские научные чтения им. академика С.П. Королёва. В течение трёх дней школьники со всей России представляли свои проекты, связанные с космосом. Ребята из Верхней Пышмы от Центра образования и профориентации впервые приняли участие в таком мероприятии. И четыре проекта из пяти были отмечены жюри.

Одними из лауреатов стали Владимир Змеев и Александр Косолапов, они представили конструкции модели электромагнитной пушки для запуска учебных ракет. За этот проект комиссия мальчишкам готова дать рекомендации для зачисления в Самарский аэрокосмический университет. В рамках секции «История ракетно-космической техники» Дмитрий Колчин и Никита Казанцев представили стендовую модель МКР «Буря» с применением 3D-технологий.