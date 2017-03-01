Михаил Волков: «Ситуация с ветхим жильём в территориях вызывает тревогу»

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В Свердловской области завершается переселение из ветхого и аварийного жилья граждан, чьи дома были признаны таковыми до 2012 года. К 1 сентября в новые квартиры должно заехать более 14 тысяч человек — на сегодня свои жилищные условия улучшили уже более 12 тысяч свердловчан. Сейчас, когда программа ещё не выполнена до конца и есть ряд территорий, где возникли проблемы с её реализацией, власти и общественники озаботились тем, как «не наступить на старые грабли» при продолжении программы. Во вторник вопрос обсудили на Дне министерства строительства в общественной палате региона.

Дать время на подготовку. Как стало известно на последнем заседании правительства области, на «финишной прямой» по разным причинам были сорваны сроки реализации программы в Берёзовском, Первоуральском, Шалинском городских округах, Камышлове, Таборах, Ивделе, Верхней Туре, Тавде, Ирбите.

— Ситуация с ветхим жильём в территориях вызывает определённую тревогу, — рассказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. — Министерство осуществляет еженедельный мониторинг деятельности муниципалитетов, мы ведём адресную работу по каждому объекту. Однако ветхое жильё с завершением программы не закончится. Во-первых, жилфонд постоянно ветшает. Во-вторых, есть объекты, которые были признаны ветхими и аварийными после 2012 года, и их много.

Министр заявил, что сейчас в Госдуме и федеральном Минстрое работа по продолжению программы активно ведётся, но когда конкретно стартует новая программа, пока не известно.

— Мы хотим муниципалитетам дать возможность подготовиться к реализации новой программы, чтобы избежать того, что происходило на первом этапе её осуществления. Тогда в авральном порядке собирались документы, и некоторые объекты, которые должны были туда попасть, не были включены в перечень.

Вырастить своих подрядчиков в территориях. Как заявил председатель общественного совета при минстрое области Виктор Киселёв, перечень муниципальных образований, которые «вылетели» из сроков «практически стандартный»:

— Это не первая и не последняя программа, где в число проблемных попадает перечень именно этих территорий с некоторыми корректировками. Но многое зависит от подрядных организаций, нужно, чтобы муниципалитеты растили своих подрядчиков, чтобы строительством жилья занимались люди, которые живут в территории и не могут построить плохо. Посмотрите, какие подрядчики приезжают в территории. Отсюда брак, срыв сроков программы, недовыполнение.

Кстати Как отметил председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Заксобрания области Валентин Лаппо, на реализацию программы переселения в 2017 году областной бюджет выделил муниципалитетам 667 миллионов рублей, ещё 765 поступили из Фонда содействия развитию ЖКХ.

Ввести жёсткие критерии для исключения дома из программы капремонта. Общественники из Алапаевска поинтересовались у Михаила Волкова, какая судьба ждёт дома, исключённые из-за ветхости из программы капремонта многоквартирных домов, а значит, жильцов этих домов должны переселить. Чёткого ответа министр не дал, однако заметил, что тенденция тревожная.

— Мы понимаем, что эти дома стали ветхими в силу того, что в них должным образом не проводился текущий восстановительный ремонт, поэтому здесь можно упрекнуть коммунальщиков. Дома становятся опасными для проживания жильцов, люди идут в суд, суд принимает решение о немедленном расселении дома. Но такой жилфонд не спасёт ни одна программа, поскольку любая программа предусматривает срок реализации, который не укладывается в отведённые судом 30 дней. Нужны чёткие критерии, по которым многоквартирный дом признаётся нецелесообразным для капремонта, чтобы принимать более взвешенные решения. В противном случае точечное исключение домов из программы капремонта будет стимулировать цепную реакцию, — заявил Михаил Волков.