Река Ница ведёт к океану

Слободо-Туринский район на карте Свердловской области

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Слободо-Туринский район находится на юго-востоке области. От районного центра до областного – 310 километров, от границы района до Тюмени – 40 километров. По территории района протекает небольшая речка Межница, за ней начинается Западно-Сибирская низменность. Это символизирует стела «Урал – Сибирь». Здесь же расположен и оборудован родник, где проезжающий может остановиться, набрать живительную воду, отдохнуть и двигаться в нужном направлении: Тюмень, Ирбит, Туринск, Тавда, Таборы.

Михаил Жданов, главный редактор газеты «Коммунар»

Если посетите районный центр, у вас останется хорошее впечатление. Чистота, порядок, ухоженные улицы и здания. Можно заглянуть в местный музей, услышать колокольный звон прихода Архистратига Михаила, а свежая продукция молзавода дополнит колорит впечатлений. В 2007 году в район пришёл природный газ, газифицируются жилые кварталы. Успешно работает агрофирма «Ницинская», а всего в районе 33 предприятия.

Слободо-Туринский район был создан в 1924 году.

Административный центр – село Туринская Слобода. Площадь территории – 2 709 кв. км.

Численность населения района – 13 633 человека (по данным 2016 года).

Муниципальное устройство: Муниципальный район, четыре сельских поселения –

Слободо-Туринское, Сладковское, Ницинское, Усть-Ницинское.

Особая транспортная артерия в районе – водная. Река Ница впадает в Туру, а дальше в Тобол, Иртыш, Обь, Карское море и… Северный Ледовитый океан. По этой водной глади когда-то купцы плыли на знаменитую Ирбитскую ярмарку. В 1946 году была организована судовая верфь (пароход, два катера), в 1950–1960-х годах на баржах во­зили зерно, в том числе из соседних районов. Сегодня работают две паромные и лодочные переправы.

В районе 46 больших и малых деревень, есть две национальные (Юрты, Сагай), со своей самобытной культурой, обрядами. В райцентре ведётся жилая застройка микрорайона Солнечный, восстановлена усть-ницинская Троицкая церковь. И несмотря на бурное десятилетие девяностых, каждый человек находит своё место, ищет пути самореализации.

В Великую Отечественную войну на фронт был призван 4 351 человек, не вернулись в родной дом только 2 662. А в далеком прошлом унтер-офицер Фёдор Гаврилов Чусовитин из деревни Пушкарево и рядовой Фрол Ефимов Орлов из деревни Томиловой награждены медалью «За взятие Парижа 19 марта 1814 года». В районе три Героя Советского Союза, один Герой Социалистического Труда, один Герой России. Самое главное для района – его люди: защитники Отечества, работающие на сельскохозяйственной ниве, в офисе или другом производстве.

В 1927 году в районе появилась молодёжная газета «Молодой пахарь». В 1930 году вышла газета «Колхозник», затем она сменила название на «Колхозный путь», а 51 год назад стала «Коммунаром». Мы не меняем название, оно остаётся нашим брендом, напоминает о тех далёких годах, которые уже стали историей.

«Коммунар»: Газета основана в 1930 году. Выходит еженедельно в пятницу. Тираж – 2 250 экз. В штате 8 человек. Почта: kommunar.sltur@mail.ru

В первом выпуске «Вместе» редактор «Шалинского вестника» Дмитрий Сивков вспомнил поговорку «На Урале три дыры: Шаля, Гари, Таборы». У неё есть продолжение: «А четвёртая дыра – Слобода Тура». Но я поддерживаю коллегу, мы ушли от этих ассоциаций и стереотипов – пусть это останется народной шуткой.