В Лесном построен новый дом на 208 квартир

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.
На этой неделе в Лесном был введён в эксплуатацию многоквартирный жилой дом на 11 тысяч квадратных метров. Строительство многоквартирников такого масштаба не велось в городе последние 10 лет, и для жилищного фонда это существенное обновление.
Заказчиком проекта выступила фирма из Екатеринбурга. В строительстве применены технологии столичного домостроения – монолитная конструкция строения и отделка мокрой штукатуркой с утеплителем позволяют отлично сохранять тепло. А благодаря системе климат-контроля температуру в помещении жильцы смогут устанавливать самостоятельно. Осенью пораньше включить отопление, а весной – отключить, таким образом можно и создавать комфортный климат в помещении, и экономить на оплате коммунальных услуг. В доме установлены поквартирная система отопления и индивидуальные приборы учёта тепла.
- Опубликовано в №45 от 17.03.2017