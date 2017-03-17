Областная газета
Земства 17 марта 2017, 06:00

В Лесном построен новый дом на 208 квартир

Ольга Клименко

Все работы по строительству и отделке дома велись исключительно подрядчиками из Лесного, что позволило дать новые рабочие места и повысить опыт местных организаций в выполнении строительно-отделочных работ. Фото: «Про Лесной»

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На этой неделе в Лесном был введён в эксплуатацию многоквартирный жилой дом на 11 тысяч квадратных метров. Строительство многоквартирников такого масштаба не велось в городе последние 10 лет, и для жилищного фонда это существенное обновление.

Заказчиком проекта выступила фирма из Екатеринбурга. В строительстве применены технологии столичного домостроения – монолитная конструкция строения и отделка мокрой штукатуркой с утеплителем позволяют отлично сохранять тепло. А благодаря системе климат-контроля температуру в помещении жильцы смогут устанавливать самостоятельно. Осенью пораньше включить отопление, а весной – отключить, таким образом можно и создавать комфортный климат в помещении, и экономить на оплате коммунальных услуг. В доме установлены поквартирная система отопления и индивидуальные приборы учёта тепла.

  • Опубликовано в №45 от 17.03.2017
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