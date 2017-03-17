Закрытый город на карте мировых открытий

Сотрудник комбината «Электрохимприбор» готовит спецоборудование для установки, на которой впоследствии будет получен изотоп Ca-48. В дальнейшем его применят для открытия новых элементов. Фото: «Про Лесной»

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В начале марта руководство градообразующего предприятия города Лесной – комбината «Электрохимприбор» побывало в Москве на презентации новых элементов таблицы Менделеева. Открытие трёх из четырёх новых элементов (московий, оганесон и теннессин) произошло благодаря учёным, работающим на уникальном, единственном в мире изотопном производстве в Лесном.

Далеко не каждый из нас знает, сколько на самом деле элементов находится в периодической таблице Менделеева. Их основная часть обнаружена в природе, остальные – в лабораторных условиях в результате различных экспериментов. Система продолжает развиваться, пополняясь новыми элементами: пустые клетки таблицы заполняются новыми названиями благородных газов, природных и искусственно полученных радио­активных элементов.

На сегодня известно 26 трансурановых элементов, синтезированных учёными, начиная с нептуния (№ 93) и заканчивая элементом с номером 118 (номер элемента соответствует числу протонов в ядре атома и числу электронов вокруг ядра атома). Открытие четырёх последних сверхтяжёлых элементов было завершено японскими, американскими и российскими учёными буквально в прошлом году. И таблицу Менделеева пополнили нихоний (Nh), московий (Mc), теннессин (Ts) и оганесон (Og). Все они были утверждены Международным союзом чистой и прикладной химии (IUPAC), а в марте этого года в Центральном доме учёных РАН в Москве прошла их презентация (нихоний (№ 113) будет «чествоваться» в конце марта в Японии).

Синтез трансурановых элементов в основном проводится в четырёх странах: США, России, Германии и Японии. В России новые элементы получают в Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне, в Лаборатории ядерных реакций им. Флёрова. Их получение происходит в результате ядерных реакций на ускорителях частиц. Если коротко, то технология следующая: подходящие положительно заряженные остовы ядер элементов разгоняют электрическим полем до нужных скоростей и сталкивают их с мишенью, содержащей другие, более тяжёлые элементы – происходят процессы слияния и распада атомных ядер. Продукты этих процессов анализируют и делают выводы об образовании новых элементов.

Так вот, ионы Ca-48, используемые для бомбардировки радиоактивной транс­урановой мишени, получаются только на единственном в мире предприятии – нашем комбинате «Электрохимприбор».

– Открытие новых элементов было мечтой учёных многих поколений, но удалось это сделать только избранным, – подчеркнула президент IUPAC профессор Наталья Тарасова на церемонии «инаугурации» новых элементов.

Итак, четыре новых элемента полностью закрыли седьмой ряд периодической системы. Два из них получили имена, связанные с Россией и российскими учёными: 115-й московий – в честь московской земли и 118-й оганесон – в честь профессора Юрия Оганесяна (1933 г.р.) за его вклад в исследование трансактиноидных элементов.

На сегодня у нашего предприятия существуют контрактные обязательства по поставке Са-48, используемого для получения сверхтяжёлых элементов, в Объединённый институт ядерных исследований в Дубне. Также комбинат уникален с точки зрения производства стабильного изотопа иттербия-176, стартового материала для получения радиоактивного изотопа лютеция-177, из которого уже производится большое количество радиофармпрепаратов ядерной медицины, и на его производство заключён долгосрочный договор более чем на 10 миллионов долларов. Рынок изотопов расширяется, и владеет им тот, кто владеет новыми технологиями.