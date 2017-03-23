Областная газета
Земства 23 марта 2017, 20:08

Призёр киноконкурсов создаёт видеоинструкции для посетителей заповедников

Лилия Янчурина

Григорий Малышев с призом Международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить». Фото: Сергей Стуков

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Художник-постановщик Григорий Малышев получил бронзовую статуэтку гагары Международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить» за экологический проект «Онежские поморинки». В Год экологии у Григория Мылышева в работе и серия о Висимском заповеднике: анимационные ролики-«висимки» рассказывают о том, как следует вести себя детям в заповедных местах.

Ролик из серии «Онежские поморинки»

Режиссёр, сценарист и художник-постановщик Григорий Малышев, родившийся, кстати, в День кино – живёт и творит в Берёзовском. Григорий Владимирович – создатель мультфильмов «Герасим и комПания», «Ряба», «Солнце, Месяц, Ворон Воронович», получивших немало призов российских и международных киноконкурсов. Но самые значительные награды принесла автору «Маленькая Катерина» – фильм, основанный на хантыйском фольклоре: это и бронзовая статуэтка гагары фестиваля «Спасти и сохранить», и главный приз Международного фестиваля неигрового кино «Арктика».

Кроме того, наш земляк создал анимационные декорации к спектаклю Свердловского академического театра драмы «Питер Пэн», а также для новогоднего спектакля на площади 1905 года по сказкам Корнея Чуковского, участвовал в проектах Альберта Зинатуллина «Сказки в Кашино». В прошлом году к 9 Мая Григорий Малышев выпустил музыкальный видеоклип «Брестская крепость» совместно  с алма-атинской  рок-группой  Motor-Roller. 

  • Опубликовано в №50 от 24.03.2017 под заголовком «Режиссёр из Берёзовского  награждён за экологический проект»
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