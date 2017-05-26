Министра попросили больше не сокращать ФАПы

Министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов. Фото: Алексей Кунилов

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

На днях министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов провёл встречу с жителями территории, чтобы обсудить проблемы сельской медицины.

Игорь Трофимов отметил, что Ирбитской больнице министерство уделяет повышенное внимание, потому что это крупный межмуниципальный медицинский центр с достаточно высоким уровнем оказания помощи, а такого количества ФАПов и ОВП – 46 и 4 соответственно – нет ни в одном сельском муниципалитете области. Член общественной палаты Ирбитского МО Геннадий Щитов обратил внимание министра, что в условиях декларирования особого внимания к первичному звену здравоохранения на практике оно не всегда бывает таковым. Он напомнил, что к концу советского периода на территории района было 62 ФАПа, 4 участковые больницы, 3 амбулатории, 8 физкабинетов на предприятиях и 5–6 стоматологических кабинетов. Выходит, за последние десятилетия в результате сокращения медицинских пунктов и медперсонала существенно снизилась доступность медицины для сельского населения. Не так давно общественности удалось отстоять Зайковский филиал, дальнейшая судьба которого по-прежнему вызывает беспокойство населения, а также ФАП на посёлке Рябиновом. Прозвучала просьба к министру прекратить практику сокращения ФАПов и медперсонала без согласования с руководителями сельскохозяйственного муниципалитета, труженики которого вносят существенную лепту в обеспечение продовольственной безопасности. Министр согласился, что тесное взаимодействие главных врачей с руководителями территорий должно быть нормой и происходить в постоянном режиме.

Беспокойство вызывает и низкий темп ремонта сельских ФАПов: если раньше ремонтировали по 8–11 в год, то в 2016-м – всего два, а в этом году в районе запланирован ремонт только одного пункта. Игорь Трофимов проинформировал, что если области удастся сэкономить средства при проведении аукционов на закупку модульных ФАПов и на ремонт ФАПов, как это случилось в прошлом году, Ирбитскому району дополнительные средства будут выделены обязательно.

Жители муниципалитета озвучили проблемы, которые возникли после объединения городской и районной больниц: трудности: с предоставлением талонов, сохранение негласного деления на городских и сельских пациентов не в пользу последних, недоступность высокотехнологичной помощи для сельчан. Прозвучали нарекания и по поводу большого количества платных услуг в бесплатной медицине, в частности, когда для лечения в стационаре пациентам приходится самим приобретать лекарства, а также по поводу невнимания и даже хамства медицинского персонала. Игорь Трофимов согласился, что отсутствие деликатного отношения к пациентам – это причина подавляющего большинства конфликтов в здравоохранении. Сейчас министерство обращает на это пристальное внимание, включившись в совместный пилотный проект Минздрава РФ и Росатома «Бережливая поликлиника», реализация которого позволит создать поликлинику, в которой вежливое и внимательное отношение к пациенту начинается уже с регистратуры, где он не должен стоять в очереди. Министр является сторонником реализации проекта не только в столице Урала, но и на территориях.