Благодаря землякам Полина начала дышать самостоятельно

Фото: «Всё будет»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

В свои три года жительница Артёмовского Полина Бронских перенесла девятую операцию. Девочка с рождения не могла дышать самостоятельно, и земляки решили помочь семье справиться с редким заболеванием дочери – здоровье малышки пошло на поправку только после девятой операции.

Впервые в редакцию газеты мама Полины Наталья Бронских пришла два года назад, когда девочке было восемь месяцев и ей требовалась помощь неравнодушных людей, чтобы сделать операцию на горлышке. В горлышке Поли стояла трахеостома, через которую она могла дышать, и ребёнок не мог говорить. Самостоятельно найти деньги на дорогостоящее лечение родители не смогли, однако после публикаций в СМИ за девятнадцать дней собрали нужные двенадцать тысяч евро. А через неделю семья Бронских первый раз улетела в Израиль на операцию в надежде вернуться уже без трахеостомы. Надежда не оправдалась: трубочку не убрали. Зато израильские врачи поставили наконец диагноз: врождённая мембрана гортани.

Снова операция, на этот раз куда более сложная. Сумма, соответственно, выросла – в пять раз. И опять объявили сбор. А пока собирали деньги, Полина подрастала и набирала необходимый вес, она была слишком мала. 21 мая Бронских объявили, что сбор закрыт: нужную сумму набрали. За два дня до этого события Полине исполнился годик.

В июле 2015-го состоялась плановая операция. И хотя трахеостому снова не убрали, у Поли после неё появился долгожданный голос – она начала говорить, и первым, конечно, было слово «мама»! Несколько месяцев девочка жила без врачей и уколов, чувствовала себя хорошо и во всём пыталась быть помощницей маме: перед самым Новым годом газета «Всё будет!» опубликовала фотографию, на которой Полина моет посуду в фартуке до пят.

В январе прошлого года Бронских снова собрались в Израиль на очередную операцию. На сбор средств оставалась всего неделя. Благотворительные фонды были готовы помочь, однако с условием перенести дату операции. Такой возможности у Бронских не было. И произошло чудо. За день до окончания сбора из Израиля сообщили: «На счёт клиники поступил частный перевод для Полины Бронских». Операция состоялась в назначенный срок. А в сентябре того же года мы были счастливы сообщить читателям главную новость: летом Полине провели очередную операцию и наконец убрали трахеостому из горлышка – маленькая пациентка смогла дышать самостоятельно.

Правда, ещё в августе Бронских знали, что это не всё: им предстоит вернуться в израильскую клинику на очередную операцию – дырочка от трахеостомы сама не зарастает, и её придётся убирать хирургическим путём. Так что новый год принес семье новые испытания.

И вот буквально на днях Полине провели девятую операцию – по закрытию кожнотрахеального свища. Об этом сообщила Наталья Бронских по электронной почте из Израиля.

Сейчас Полину уже перевели из реанимации в общее отделение. Там, в израильской клинике, Поле исполнилось три года. Девочка очень расстроилась, что в день рождения нет рядом всей её семьи, но мама её успокоила: здоровье – самый лучший подарок на дочкин день рождения!