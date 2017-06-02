Областная газета
Земства 2 июня 2017, 06:00

500 артёмовцев вышли на уборку городского стадиона

Ирина Кожевина
Артёмовцы решили выйти на уборку стадиона, не дожидаясь запланированного ремонта. Фото: «Всё будет»

Артёмовцы решили выйти на уборку стадиона, не дожидаясь запланированного ремонта. Фото: «Всё будет»

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В Артёмовском приведут в порядок стадион «Машиностроитель», построенный в семидесятые годы работниками машиностроительного завода.

В начале двухтысячных стадион перешёл в руки частника, а в здании, где раньше находились спортивные секции и пункт проката лыж и коньков, появился мебельный магазин. Сам стадион без хозяйского присмотра постепенно пришёл в запустение: сгнили скамеечки, разрослись деревья, беговая дорожка потеряла форму, спортивные снаряды были уничтожены.

В 2014 году было принято судебное решение о передаче стадиона на баланс муниципалитета. Больше двух лет ушло на оформление документов, согласование деталей. «Машиностроитель» начал возвращаться к своей прежней жизни.

-Мы определились уже, где будем ставить антивандальный гимнастический городок и где будет стоять лыжная база, – рассказал заместитель главы городского округа по соцвопросам Сергей Темченков. – Будем делать хорошие сиденья, приводить трибуны в порядок. Установить надо забор – его местами сожгли, местами разобрали. Дренаж поля надо проверить, дорожку отсыпать, чтобы люди бегали спокойно. Сейчас вышли на Думу со сметой. Думаю, депутаты поддержат.

А пока инициативные горожане решили сами привести спортивный объект в порядок. Недавно 500 человек вышли на майский субботник и очистили спортивное сооружение от грязи и сорных растений, подремонтировали лавки для зрителей.

  • Опубликовано в №97 от 02.06.2017
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Областная газета Свердловской области

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