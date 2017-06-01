В Артёмовском произошла авария из-за влюблённой лошади

Мужчина признался стражам порядка, что побег его питомица совершила по лирической причине: у кобылы было «влюблённое настроение». Фото: «Всё будет»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Необычная авария произошла на днях в посёлке Буланаш: оставленная без присмотра запряжённая лошадь наехала на два автомобиля, припаркованных на площади возле Демидовского колледжа – об этом сообщили в местном отделении ГИБДД.

Оказалось, 69-летний владелец гужевой повозки поехал на территорию колбасной фабрики за отходами пиломатериалов. Пока мужчина грузил отходы и отходил от повозки, лошадь решила отлучиться и самостоятельно двинулась от колбасной фабрики на проезжую часть. Она пересекла улицу и поскакала в сторону Дома культуры, где повозкой зацепилась за стоящие автомобили, это её и остановило. Хозяин, вышедший к повозке с очередной охапкой отходов, не обнаружил транспорт и побежал за ускакавшей кобылой, но предотвратить аварию не успел.

Пострадавшими владельцами помятых автомобилей оказались педагоги колледжа, и для них неприятности на этом не закончились: полицейские оштрафовали преподавателей на пятьсот рублей за нарушение правил стоянки, которая в этом месте не обозначена знаком.

Мужчина признался стражам порядка, что побег его питомица совершила по лирической причине: у кобылы было «влюблённое настроение».

Как пояснили в ГИБДД, в Административном кодексе не предусмотрено наказание для хозяина набедокурившей лошади, однако потерпевшие имеют право обратиться за возмещением ущерба в гражданском порядке