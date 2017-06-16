В Полевском восстановили Синюшкин колодец

На знаменитый родник возят посмотреть туристов из Екатеринбурга и соседних регионов. Фото: «Диалог»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Идея привести в нормальное состояние знаменитый колодец, воспетый в бажовских сказах, возникла у жителей посёлка Зюзельский. Родник находился в плачевном состоянии: подмостки погнили, жёлоб заржавел. Под руководством преподавателя зюзельской школы Розы Шульгиновой сельчане выиграли грант Благотворительного фонда «Синара» и начали благоустройство.

Сегодня дорога до самого родника отсыпана мраморным щебнем, в лесу сделаны разворотные площадки. Построена дамба, новые подмостки с перилами, установлены красочные аншлаги. Художник Валерий Белов подарил свою картину, на которой изображена владелица этих мест – бабка Синюшка. В этом году юные художники из студии «Граффити» Центра развития творчества имени П.П. Бажова разукрасили дамбу по мотивам бажовских сказов. Недавно возле колодца появится баннер с рисунками ребят из зюзельской школы и ЦРТ имени П.П. Бажова. Сельчане посадили вокруг родника саженцы кедров и цветы.