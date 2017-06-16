Картофельные гектары снижаются, а цены растут

В этом году картофеля, выращенного в Свердловской области, региону хватило только до мая. Фото: Павел Ворожцов

Картофель всегда был той сельскохозяйственной культурой, которой Средний Урал мог обеспечить себя с лихвой. Но год от года интерес к нему у селян падает. Этой весной сельхозорганизации и фермерские хозяйства региона снизили посадки «второго хлеба» по сравнению с прошлым годом почти на тысячу гектаров. Многих не заставило заняться картошкой даже то, что в конце весны закупочные цены на неё значительно увеличились. Почему картофель становится нелюбимой культурой наших аграриев и не грозит ли нам нехватка этого продукта?

Слишком много рисков

Впрочем, нехватку картофеля в настоящий период торговля уже ощущает, не зря розничные цены во многих магазинах взлетели на клубни почти до 50 рублей. Причина в том, что в этот период местный картофель уже закончился, а из-за погодных неурядиц на юге страны и в государствах Центральной Азии поставки раннего картофеля ещё не начались. В апреле-мае даже местная продукция отгружалась по цене 25 рублей за килограмм, хотя на протяжении всей зимы цена не поднималась выше 15 рублей. Но даже рост закупочных цен не остановил тенденцию последних лет к снижению посадок картофеля в общественном секторе: согласно данным областного министерства АПК и продовольствия, к 13 июня этой культурой в товарных хозяйствах было занято 13 268 гектаров при плане 13 709 гектаров. А годом ранее у нас было посажено 14 235 гектаров. Даже в муниципалитетах, примыкающих к Екатеринбургу, где картошку и овощи возделывали всегда, они уступают место на полях другим культурам. Например, в Сысертском городском округе только за последний год поля под картофелем в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах сократились на 298 гектаров — до 308 гектаров. Снижение почти в два раза! От картошки отказались почти все крупные хозяйства этой территории, предпочитая сделать упор на производство молока.

— Рынок заставляет нас это делать, потому что слишком много рисков: во-первых, культура сложная, высокотехнологичная, требующая большого набора машин и агрегатов для возделывания. Во-вторых, цена на продукт нестабильная. Были годы, когда стоимость килограмма картофеля снижалась до пяти рублей, не поверите, я сам по весне вывозил на свалку почти двести тонн картофеля — не мог сбыть. А вот нынче весной цена на картофель неожиданно выстрелила — и эта непредсказуемость многих пугает, — считает фермер из Сысертского городского округа Алексей Бондарев.

Также, по его словам, многие фермеры не смогли подготовиться к посевной из-за проблем с кредитами. В том же Сысертском городском округе льготный кредит на проведение весенних полевых работ смогло получить лишь одно сельхозпредприятие — ООО «Бородулинское». При этом государство в этом году убрало с посадок картофеля несвязанную погектарную субсидию. Видимо, в правительстве посчитали, что господдержку картофелеводов можно ослабить, в стране, дескать, и так перепроизводство картофеля. Но так ли это?

Перепроизводство на бумаге

— Никто в стране не знает, сколько у нас производится картофеля. Я уже бьюсь лет десять, поднимая эту проблему: статотчётность считает урожай картошки вместе с той продукцией, что поступает с огородов населения. Но как вы посчитаете картофель с огородов? Население в последние годы тоже массово избавляется от этой обузы. В итоге такие отчёты получаются завышенными, поэтому в этом году картошка в области и закончилась в мае, нам её попросту не хватило, хотя в отчётах говорилось о перепроизводстве, — говорит генеральный директор ЗАО АПК «Белореченский», председатель областного союза овощеводов Виталий Дунин.

По его мнению, государству надо, наоборот, поддерживать эту отрасль и вообще ввести плановость в сельском хозяйстве.

— Не надо бояться планового хозяйства. Не нравится, назовите это, как в Европе, квотами на производство. Тогда не будет этих диких скачков цен, разоряющих отрасль и обогащающих спекулянтов. И надо раздельно считать продукцию от производственников и ту, что выращивают в хозяйствах населения. В торговых сетях и общепите нет картофеля от населения, поэтому перепроизводство у нас только на бумаге, — говорит Виталий Дунин.

Но не все из его коллег смотрят столь драматично на ситуацию.

— Снижение посадок картофеля — это результат развития, эволюции, качественных сдвигов. Площади снижаются, зато растёт урожайность. Во многих хозяйствах она уже на уровне европейской, — говорит директор ООО «Картофель» Игорь Картузов.

По его словам, наши картофелеводы уже могут заниматься реализацией своей продукции до начала июня. И это достижение, потому что многие установили на своих складах холодильные камеры. Сейчас пытаются внедрять поздние сорта этой культуры, и постепенно наша картошка вытеснит в летние месяцы с прилавков магазинов привозные клубни.

Конечно, успехов в развитии нашего картофелеводства отрицать нельзя, но потребителю нужны стабильные цены. И в этой связи резкое снижение картофельных гектаров не может не настораживать.