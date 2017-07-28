Солдат Великой Отечественной вернулся домой через 73 года

В июле 2017 года на кладбище в селе Карги состоялось торжественное захоронение останков нашего земляка. Фото: «Ачитская газета»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Каргинское территориальное управление Ачитского ГО пришло известие от члена поискового отряда из Белоруссии. Наталья Юрьевна (поисковик) сообщила, что при раскопках на территории Рогачёвского района найдены останки нескольких солдат, защищавших Белоруссию от фашистских захватчиков в 1941–1945 годах. Обнаружен там и медальон солдата Ивана Константинова 1919 года рождения, уроженца села Карги.

Силами многих людей, в том числе поисковым отрядом Свердловского регионального отделения ООД «Поисковое движение России», останки солдата были доставлены на родину.

В траурном митинге приняли участие жители села Карги, учащиеся школы, воспитанники местных военно-патриотических клубов, ветераны труда, боевых действий, руководство района, представители военного комиссариата и областных структур, немногочисленные родственники.