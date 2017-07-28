Что ремонтируем этим летом?

Закончен капитальный ремонт кровли Ачитского детского сада «Тополёк». Фото: «Ачитская газета»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

О том, какова ситуация на объектах, рассказал заместитель главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Торопов.

Идёт второй этап работ по капитальному ремонту дорог на улицах Пушкина, Мира, Горького, 8 Марта в посёлке Ачит. Объект сложный, связанный с заменой инженерных систем, по­этому его реализация рассчитана на три года. Освоение проекта начато в 2016 году, в соответствии с областной государственной программой. В этом году, по плану, должны освоить 18 млн рублей из областного бюджета и около 1 млн рублей – из местного.

На спортплощадке есть корт, зона для игр в волейбол и баскетбол, мини-футбольное поле с трибунами, площадка для воркаута и кольцевая беговая дорожка. Фото: «Ачитская газета»

В посёлке Уфимский готовится к приёмке спортивная площадка Уфимской средней общеобразовательной школы, которая построена в рамках областной государственной программы «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года». Проект был реализован на условиях софинансирования: 13 млн 770 тыс. рублей выделено из областного бюджета, 1 млн 395 тыс. рублей – из местного. Подобной площадки в Ачитском районе до сих пор не было.

Закончен капитальный ремонт кровли Ачитского детского сада «Тополёк» – филиала Ачитского детского сада «Улыбка». Средства были выделены из местного бюджета в объёме 1 млн 100 тыс. рублей.

Идёт приёмка работ после проведения капитального ремонта кровли Ачитского центра дополнительного образования. Стоимость работ составила 1 млн 980 тыс. рублей, деньги на эти цели заложены в местном бюджете.

Продолжаются работы по капитальному ремонту Ачитской детской школы искусств. Он проводится за счёт местного бюджета, в целом будет потрачено 2 млн 200 тыс. рублей.

Также около 9 млн рублей выделено из местного бюджета на текущий ремонт автомобильных дорог местного значения. Начаты работы в посёлках Ачит и Афанасьевский.