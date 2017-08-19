В Коптело-Шамары будет приезжать передвижной ФАП

Передвижной ФАП припарковался у сельского клуба. По лестнице, ведущей в фургон, то и дело поднимались и спускались люди – ходили на экскурсию. Фото: Дмитрий Сивков

В деревне Коптело-Шамары Шалинского ГО, где проживает полторы сотни жителей, прошёл праздник, не отмеченный ни в одном календаре. Здесь заработал передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Местный ФАП закрылся здесь два года назад, как ушла на пенсию Вера Горбунова, проработавшая здесь сорок три года.

– Нужное дело, – говорит одна из жительниц, Анна Нифонтова. – Хорошо, если ФАП почаще наведываться будет, ну и чтобы твёрдый график был. А лучше бы вообще каждый день, хоть на часок. А то ведь в Гору (административный центр сельской администрации) за четыре километра на уколы надо ездить.

Каждый день, к сожалению, не получится, но два раза в неделю точно. По словам главного врача Шалинской ЦГБ Ольги Зиминой, в муниципалитете два десятка малонаселённых и отдалённых населённых пункта, где требуются услуги передвижного ФАПа. А это оказание доврачебной медицинской помощи, в том числе и неотложной, ведение профилактического и консультативного доврачебного приёма, вакцинация, диспансеризация, снятие ЭКГ, обследование крови на сахар и билирубин, профилактическая работа. Некоторое время передвижной медпункт уже эксплуатировался в тестовом режиме, теперь сформирован оптимальный алгоритм и логистика его работы.

Как отметил, присутствующий на мероприятии депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Терешков, когда в регионе запускали эту программу, были разговоры о её целесо­образности, мол, не будет ли так, что «приедут, просто изобразят медицинскую помощь и уедут».

– А нет! – сказал Владимир Андреевич. – Всё получилось. Сегодня, например, в Артинском районе точно такую же машину ждут по часам, люди собираются в указанное время и знают, что им будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь и сделаны все необходимые процедуры.