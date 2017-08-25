Ревдинский библиотекарь организует экскурсии по улицам города

Ольга Изгарова этим летом провела первую экскурсию для школьников. Фото: Владимир Коцюба-Белых

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2 сентября Ревда отметит День города. Одним из самых любопытных мероприятий в преддверии праздника станет экскурсия, которую проводит библиотека имени Пушкина. 1 сентября взрослые и дети приглашаются на экскурсию, где смогут узнать больше об истории городских улиц. Главное – заранее оставить заявку в краеведческом отделе библиотеки.

Автор акции, библиотекарь Ольга Изгарова, – краевед-любитель. У неё накопилась солидная база фотографий города разных лет, которые в разные годы ей предоставили местные жители. Во время двухчасовой пешей прогулки 1 сентября Ольга расскажет, как город жил после войны. Группа пройдёт по маршруту: Максима Горького, 8 – Максима Горького, 22.

Проект «Читаем улицу как книгу» стартовал прошлым летом, он пользуется популярностью у ревдинцев всех возрастов.

Ещё одно необычное событие в канун Дня города – акция «Ночь кино», которую поддержат ревдинский Дворец культуры и развлекательный центр «Кин-Дза-Дза». Впервые кино в Ревде в рамках акции показывали на площади Победы под открытым небом. Но нынче синоптики обещают дожди, и организаторы перенесли кинопоказы под крышу.

27 августа горожане посмотрят мультфильм «Снежная королева-3. Огонь и лёд», последнюю серию саги «Кухня», патриотические ленты «28 панфиловцев» и «Время первых». В развлекательном центре также устроят пряничный мастер-класс для детей.

Наконец, в честь Дня города ревдинцы смогут выиграть призы в творческом конкурсе «Открываем Ревду заново! Вместе!». От детей и взрослых принимают фотоработы в номинациях «Селфи на фоне достопримечательности» и «Пейзаж». Награждение состоится 2 сентября на площади Победы, во время большого концерта, посвящённого 283-летию Ревды.