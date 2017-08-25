Ревда — нескучный город добрых людей

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Нас часто называют «жителями ЗаЕКАДья». Читая комментарии на сайтах и форумах в Интернете, можно узнать о себе много интересного: хмурые, суровые, брутальные и так далее. Но на самом деле это, конечно, не так. И даже если однажды Ревда вой­дёт в проект Большого Екатеринбурга, мы всё равно останемся уникальным местечком на западе от столицы региона.

В нашем городском округе живут около 64 тысяч человек, в городе – порядка 60 тысяч. Гости отмечают, что Ревда – зелёный, уютный городок, по которому приятно гулять. Все улицы спланированы удобно: одна пересекает другую, образуя ровные квадраты, и из поколения в поколение молодёжь гуляет по «квадрату» улиц М. Горького – Мира – П. Зыкина – К. Либкнехта.

Валентина ПЕРМЯКОВА, выпускающий редактор газеты «Городские вести». Фото: Владимир Коцюба-Белых

Газета «Городские вести» Основана в 1994 г.

Выходит дважды в неделю

Тираж 15 000 экз.

Штат: 30 человек

Распространяется в городском округе Ревда

Сайт: revda-info.ru

Ревда появилась в 1734 году, образовавшись вокруг чугуноделательного завода Акинфия Демидова. По сей день жизнь города неразрывно связана с производством: на СУМЗе, ОЦМе и местном подразделении НЛМК-Урал (бывший Ревдинский завод, давший городу начало) работают тысячи горожан.

Заводы шефствуют над школами, учреждениями дополнительного образования, их силами в Ревде появляются социальные объекты. Так, СУМЗ (входит в холдинг УГМК) помог открыть в Ревде отделение Центра микрохирургии глаза, а в этом году у нас начали строить большой Ледовый дворец.

Статистика говорит, что население Ревды, как и всей области, понемногу стареет. Однако молодёжь в нашем городе остаётся активной, деятельной, интеллектуальной. Ежегодно школы выпускают золотых медалистов, пополняющих лучшие вузы страны. Ребята добиваются успеха в спорте, культуре, музыке, научной деятельности, тем самым прославляя наш город.

Именно молодёжь развивает в Ревде малый бизнес: появляются новые необычные услуги – например, доставка свежевыпеченных тортов, продажа отличного спортивного питания, фитнес-тренировки для всех. Бизнес занимается благотворительностью, а также проводит акции для жителей совершенно бесплатно.

Есть и проблемы, и их немало. Но в Ревде точно нескучно. Здесь кипит жизнь, что бы ни виделось изнутри ЕКАДа. Мы всегда рады гостям и гордимся своими земляками.

ГО Ревда – муниципальное образование Западного управленческого округа. Административный центр – город Ревда. С 1 января 2006 года носит статус городской округ.

Население: 64 026

Площадь: 944,99 км2