Ревдинский спортсмен покорил на велосипеде Армению, Грузию и Испанию

В путешествиях Сергей старается не столько запечатлеть красивые места, сколько проникнуться духом места, которое посетил. Поэтому обязательно сходит с популярных туристических троп. из личного архива Сергея Казаринова

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

А что если взять велосипед, погрузить его в самолёт и отправиться крутить педали за границей? Легко! Это доказал наш земляк, тренер по рукопашному бою, 48-летний Сергей КАЗАРИНОВ. Вот уже третье лето он устраивает велопрогулки далеко за пределами родного края. И с удовольствием рассказывает о своих путешествиях.

– Сергей, как давно вы на велосипеде?

– Сколько себя помню! Наверное, все умеют кататься с детства. Первый велосипед мне подарила тётка, я ещё в школу не ходил. Разбирал, собирал его целыми днями. Садился – ехал – падал, и так снова и снова. А четыре года назад купил хороший горный велосипед, не супердорогой, но надёжный. Специально, чтобы кататься много и по разным дорогам.

– Где впервые удалось побывать?

– В Армении в 2014 году. Поехали вчетвером, только мужчины: в таких поездках нужны выносливые и опытные люди. Билеты на самолёт купили ещё зимой. Упаковали велосипеды в чехлы. С собой – рюкзак на багажник, в который сложил смену белья. И десять тысяч рублей, из которых потратил только шесть. Вый­дя из аэропорта, сели на велосипеды – и поехали. Тысяча километров за две недели.

– Как определяли, куда ехать?

– Маршрут разработали заранее. Первой точкой на карте стал Ереван. Затем – озеро Севан, голубое и прозрачное. После – Горис, Татев, Джермук, конечно, Нагорный Карабах. И снова вернулись в Ереван.

– Честно: было сложно?

– Ещё как. Мы ехали по горам, а первый перевал пре­одолевали три дня, было жарко, не хватало кислорода. Иногда приходилось тащить велосипед на себе. Велоподготовки у меня не было, только физкультурная. Иногда готов был всё бросить, но собирал волю в кулак. А спали в поле в палатках. Или ночевали у местных жителей.

– Как это? Просились на ночлег?

– Нет! Они сами приглашали! Гостеприимство у кавказцев на первом месте. Вот, едем мы по городку на велосипедах. Белокожие, славянской внешности. «Наверное, американцы», – думают про нас. А когда узнают, что русские, очень удивляются: «Как русские? Пойдёмте в гости!» Приглашают соседей, друзей. Все приходят, женщины начинают готовить. На стол ставят чачу, сыры, овощи. Армяне живут небогато, но угощают всегда лучшим. Все садятся за стол, начинается беседа. Сколько зарабатываете? Как живёте? Армяне очень уважают Россию, считают её своей старшей сестрой.

– В 2015-м году вы поехали в Грузию. Мы помним вой­ну 2008-го. Не страшно было?

– Нет! Русским там так радуются! Грузины тяжело пережили разрыв отношений между нашими странами. Они говорят: «Передайте всем русским, что мы вас любим и всегда ждём в гости». Там мне очень понравилась еда: салаты, специи, мясо.

– Знаю, что третьей точкой на карте стала Испания. Наверное, европейская кухня покорила ещё больше…

– Еда мне там совершенно не понравилась, почему-то всё с рисом. А страна, конечно, интересная. Сделал визу, купил билеты, а с собой взял 300 евро. Вновь поехали вчетвером. Прилетели в Мадрид, на автобусе поехали на юг, в Севилью, откуда отправились по святому пути до Сантьяго-де-Компостела (в Галисии). 1 200 километров пришлось пре­одолеть. Путь размечен: стрелочки, столбики. Мы ориентировались по ним и, конечно, по карте. По пути пересекли два больших города, но в основном ехали по сельским маленьким городишкам.

– Что запомнилось там?

– Испания – развитая аграрная страна: оливковые рощи, виноградники, пастбища. Атмосфера потрясающая: мощная техника, работают люди, а ещё очень много журавлей, зайцев, лисиц, кабанов, которые свободно бегают вокруг. Ночевали тоже в поле. Заглядывали в магазинчики, брали готовую еду или готовили на горелках. В маленьких городах были трудности, потому что мало кто из жителей говорит по-английски.

– А по Уралу путешествуете?

– Обязательно. Чем больше ездишь, тем сильнее хочется. Год назад, когда друзья снова отправились в Грузию, я остался дома и стал кататься по Уралу. И сегодня даже вожу туристов в походы выходного дня. Наш край очень красив. Сначала я поучаствовал в велопрогулке «Уральские тропы». Потом ездил по Южному Уралу, в Челябинск, в Башкирию ну и так далее. Мы ночевали на горном плато, под огромным звёздным небом. Ощущения невероятные. А всего-то и нужно – выйти из дома и отправиться в путь.