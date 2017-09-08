«Всё потому, что я лентяй»: житель Серова составляет шахматные композиции

Одна из шахматных композиций Валерия Кирилова

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Вряд ли в области, да и в стране много людей, в честь которых проводятся международные конкурсы, кого с юбилеем поздравляют сотни соратников из России и других стран. А всё это благодаря редкому даже не увлечению, а таланту Валерия Кирилова. Он – шахматный композитор.

Минувший август принёс для жителя Серова сразу несколько событий: он отметил 65-летие, в честь юбилея прошёл международный конкурс, в котором приняли участие 28 человек из 14 стран мира, а из Дрездена прислали свидетельство о присвоении звания Международного мастера ФИДЕ по шахматной композиции.

Наш разговор с Валерием Афанасьевичем о том, почему он занялся именно составлением задач, начался с необычного признания.

– Потому что я лентяй. Чтобы играть в шахматы, нужно ходить в шахматный клуб, искать партнёров, а тут – сидишь в кресле и составляешь композицию. Конечно, нужно много читать, благо литературы достаточно, а теперь всё в Интернете есть.

Жена уже смирилась с тем, что шахматная литература вытеснила с полок все остальные книги, а муж хоть и был дома, но часто практически отсутствовал – его мысли витали далеко от бытовых проблем.

– Хорошо, что оба сына не в отца пошли, ещё одного композитора в семье я не вынесла бы, – смеётся Лидия Николаевна, хотя явно горда за мужа.

За полвека, что Валерий Афанасьевич занимается шахматной композицией, казалось бы, что-то новое придумать сложно.

– 64 чёрно-белые клетки, 32 фигуры – их расставлять можно бесконечно. Там столько возможных композиций, не триллионы, а даже больше вариантов – пределов нет. По крайней мере, на ближайшие 200 лет хватит.

Валерий Кириллов, говоря о начале своей «композиторской» деятельности, вспоминает, что в Свердловске 70-х годов была довольно сильная шахматная школа.

– Александр Иванович Козлов, тренер по шахматной композиции, мастер спорта СССР вёл тогда в газете «На смену!» раздел по шахматной композиции. Ему я и послал решение одной из первых своих задач, получил ответ, с тех пор и завязалась у нас дружба. Он познакомил меня с другими шахматными композиторами из области, а сейчас у меня уже контакты по всему миру.

Валерий Афанасьевич в своё время тоже стал наставником для одного из самых известных в стране и мире шахматных композиторов.

– С 10 лет из посёлка Марсяты к нам ездил школьник Андрей Селиванов, даже бывало неделю жил у нас. Рад, что помог ему в своё время полюбить этот вид спорта, теперь он – международный гроссмейстер, вице-президент шахматной федерации России. И сейчас мы иногда переписываемся с ним.

Каждые три года издаётся сборник лучших задач, в зависимости от набранных баллов присваивается звание. Судьи – обязательно из разных стран, отбирают лучшие задачи по разным категориям. Фамилия и композиции нашего земляка уже давно в таких изданиях печатаются.

– Шахматная композиция – это не учебное пособие для играющих шахматистов, это – особый вид спорта, для играющих шахматистов это неинтересно. В задачах ценятся красота, сложность, ведь не зря композицию называют шахматной поэзией.

10 августа в Дрездене прошёл очередной конгресс шахматных композиторов, где нашему земляку было присвоено высокое звание международного мастера ФИДЕ, как раз по итогам нового альбома задач.

Практически в это же время прошёл международный конкурс «Валерию Кириллову – 65». Как написал судья конкурса Сергей Осинцев, конкурс получился таким же успешным, как и сам юбиляр Валерий Кириллов, универсальный шахматный композитор.

Досье «ОГ» Мы собирались сфотографировать Валерий Кириллова с шахматной доской, но оказалось, что дома у него нет шахмат. Он в них не играет. Вот такой парадокс. Фото: «Первый в Серове» Валерий КИРИЛЛОВ родился 14 августа 1951 года. Окончил электротехнический факультет УПИ. Работал на Серовском механическом заводе, с 1992 года – на Серовской ГРЭС руководителем лаборатории. Шахматной композицией увлёкся в первой половине 60-х годов. Начинал с решения задач, а первую задачу составил в 1968 году. Выполнил норму мастера спорта по шахматной композиции. В составе команды области дважды побеждал в командных чемпионатах России. Завоевал более 80 первых призов.