«Я заехала в этот барак в три года, а выезжаю в 90 лет»

Ирина Мелентьева приятно удивлена размерами квартиры. Фото: «Первый в Серове»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Счастливые обладатели нового жилья в доме № 4 на улице Маяковского получили ключи от своих квартир и с переездом из бараков затягивать не собираются.

Участница войны Ирина Мелентьева прожила в бараке на Новой Коле 87 лет – сюда её трёхлетней девочкой привезли родители, а недавно она отметила 90-летие. Теперь она размышляет, что же перевезти из старого дома, а что придётся покупать, чтобы не казалась пустой большая кухня.

Новый дом стал украшением одного из микрорайонов города – посёлка Энергетиков. Рядом – новый детсад на 250 мест, хорошая школа, благоустроенная территория. Теперь 57 семей будут обживаться в доме, построенном по уникальной технологии, с установкой всех приборов учёта.

– Эти дома строятся не по типовому проекту, они рассчитываются строго на то количество квартир и квадратных метров, которые требуются для переселения, – рассказала Ольга Нелюбина, начальник Управления капитального строительства Серовского городского округа.

В Серовском городском округе по программе переселения с 2012 по 2017 год построены 11 домов, в них переселено 220 семей. В этом году больше не будут сдавать дома, но приобретут ещё 37 квартир для переселенцев. А программа переселения по решению областных властей будет продолжена.