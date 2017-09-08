Серов не серый. Он яркий

Журнал «Первый в Серове» выходит с 1 ноября 2007 года ежемесячно. Тираж 5 000 экз. В штате работает 5 человек. Распространяется на территории Серова, Краснотурьинска, Карпинска.

Сюжет Вместе

Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Несколько лет назад на одном из фестивалей журналистов «Вся Россия» секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин сказал, что город может тогда считаться городом, когда у него есть свой журнал. В Серове уже десять лет есть свой журнал, и называется он несколько амбициозно, но точно – «Первый в Серове». Были и следующие, но не выжили в сложном рынке печатных СМИ.

В чём секрет нашего журнала, его жизни, привязанности читателей и даже многих побед на профессиональных конкурсах? В том, что нам интересны люди, живущие рядом с нами. Хотя мы сразу дистанцировались от политики, от власти, «чернухи», на которой можно сразу выйти в большие тиражи. Но нельзя уйти от жизни города, его предприятий. Главное – мы ищем и находим «изюминки», как говорил Павел Бажов, «живинки» в каждом деле. Поэтому героями разных лет у нас становились близнецы, кудрявые люди, потом – «солнечные» рыжие, будущие мамы, мастера «штучных» профессий. Подпитывая интерес к истории города, мы рассказывали о тех, кто носит имя Надежда (именно таким было первое имя нашего города), о Серовых, живущих в городе своего однофамильца. И гордимся многолетней дружбой с сестрой легендарного лётчика Агнией Серовой, два месяца назад ушедшей из жизни на 102-м году.

Тамара РОМАНОВА, выпускающий редактор журнала «Первый в Серове». Фото: «Первый в Серове»

Наш небольшой редакционный коллектив не согласен с теми, кто иногда рифмует «Серов – суров», кто называет наш город серым. Он яркий – как ярки биографии его людей, добивающихся высот по многим направлениям. Среди них – чемпион мира по боксу Костя Цзю, Майя Штернфельд, дочь теоретика космоса Ари Штернфельда, дублёр первой женщины-космонавта Ирина Соловьёва, руководитель музея Оте­чественной войны 1812 года Виктор Безотосный, первый депутат Государственной думы по Серовскому округу Андрей Селиванов, поэт Эдуард Асадов – в гостях у них мы бывали, писали о них, чтобы сегодняшние серовчане знали их, гордились и, может быть, равнялись на них.

Наш журнал о людях деятельных, с неуёмной кипучей энергией. Именно такими являются и наши читатели. И мы очень гордимся, что живём рядом с ними, с Созидателями.

Город Серов Родился в сентябре 1894 года как посёлок Надеждинский завод. Расположен в 338 км от Екатеринбурга и 2050 км от Москвы. Кроме города Серова, в округ входят 36 поселений. Площадь Серовского городского округа 6690 кв. км, в городской черте – 9399 га Численность населения 106,8 тыс. человек.