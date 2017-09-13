Земства 13 сентября 2017, 20:23

В Шалинском районе открыли два детсада-долгостроя

Детский садик в Вогулке рассчитан на 60 мест. Фото: Дмитрий Сивков

Детский садик в Вогулке рассчитан на 60 мест. Фото: Дмитрий Сивков

Шалинские детские сады-долгострои, которые должны были быть запущены ещё в прошлом году, наконец-то приняли первых детей. Два детсада в сёлах Вогулка и Гора рассчитаны на 60 человек каждый и должны закрыть проблему с нехваткой мест в дошкольных учреждениях округа.

О шалинских садиках «ОГ» писала в одном из нескольких текстов про «строительные полуфабрикаты» — дошкольные учреждения,  которые построены с нареканиями. С рейдом в район приезжали представили свердловского отделения ОНФ.

Как пояснил нам глава Шалинского ГО Алексей Богатырёв, изначально проблема была связана с системой проведения торгов на строительство. Их выиграла компания, которая предложила наименьшую цену. Общая стоимость строительства составляла порядка 36 миллионов рублей, но компания-подрядчик снизила цену до 30 миллионов. В ходе строительства произошло подорожание материала, в результате все деньги были израсходованы, а строительство не завершено. Администрация вела претензионную работу и настаивала, чтобы объекты были закончены за счёт внутренних резервов компании, и смогла добиться положительного результата.

Сейчас в муниципалитете остаётся ещё проблемный садик в Сарге, где на этапе строительства обанкротился подрядчик. Его планируют сдать до конца этого года.

Кстати

В Платоново сделали подарок детям более старшего возраста: в селе открыли стадион при школе. Сама школа построена относительно недавно — в 2014 году. И вот теперь приросла спортивной площадкой с искусственной травой, беговой дорожкой, зонами для баскетбола, волейбола и толкания ядра. Впрочем, этот стадион не только для школьников, здесь с удовольствием будут заниматься и их родители.

  • Опубликовано в №170 от 14.09.2017
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Областная газета Свердловской области

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