Индекс стабильности: в 13 муниципалитетах Свердловской области главы работают три и более сроков

Быть главой - большая ответственность. Не каждый решается избираться на второй и последующие сроки. Фото: Алексей Кунилов

За последние месяцы три главы муниципальных образований Свердловской области переизбрались на третий срок — это мэр Пелыма Шахит Алиев, а также главы Баженовского СП Леонид Глухих и Слободо-Туринского СП Юрий Сабуров. В ближайшее время к ним могут добавиться ещё несколько действующих мэров, которые, проработав два срока, решили участвовать в конкурсных процедурах для дальнейшего избрания. В настоящий момент три срока и более на своих местах работают 13 из 94 мэров — то есть каждый седьмой в Свердловской области. «ОГ» узнала, в каких территориях власть наиболее стабильна.

Ещё недавно самым опытным муниципальным руководителем считался экс-глава Слободо-Туринского МР Михаил Кошелёв — он возглавлял район 26 лет, а в ноябре прошлого года эту должность занял его заместитель Валерий Бедулев. Теперь рекорд по праву принадлежит главе ЗАТО Уральский Владимиру Рыжкову, который работает 25 лет — шесть сроков. На момент подготовки материала дозвониться до Владимира Александровича не удалось, однако во время интервью «Областной газете» год назад он утверждал, что приходить на пост главы ради одного срока — бессмысленно. Того же мнения придерживается другой рекордсмен — Пётр Соколюк, который руководит Ивделем уже четыре срока и возглавляет Совет муниципальных образований Свердловской области.

— Своим молодым коллегам я всегда говорю, что два срока — это минимум, — рассуждает Пётр Соколюк. — Помню, когда я избирался на первый срок, мне было 38 лет, и я был самым молодым главой в Свердловской области. Первые полтора-два года я входил в курс дела, разбирался в проблемах культуры и медицины, и только по окончании первого срока пошли какие-то результаты. Решил пойти на второй срок, чтобы закрепить успех и доделать недоделанное — меня поддержали 79 процентов населения (первый раз было только 47). Отработав два срока, понимаешь, что это тяжело, но интересно. Когда ты находишься очень далеко от областного центра, то можешь рассчитывать только на себя, поэтому работа и ответственность за территорию как-то затянула. Я был бы рад поделиться работой, но пока объективно не вижу людей, которые потянут. Поэтому не исключаю, что четвёртый срок для меня — не последний.

Скамейки запасных в муниципальных администрациях невелики — талантливые специалисты предпочитают ехать работать в большой город. Однако иногда мэры-рекордсмены всё же решаются передать эстафету молодым.

— Я решил, что хватит мне работать главой. 10 сентября меня избрали депутатом местной думы, сейчас я как раз складываю полномочия главы, — рассказал «ОГ» глава Ницинского СП Сергей Костенков, проработавший на этом посту четыре срока. — Конечно, когда человек много лет работает на одном месте, ему проще — больше навыков, знакомств, всегда знает, куда обратиться. Сейчас у нас в муниципалитете идёт конкурс на пост главы, 15 сентября заканчивается приём документов, на текущий момент уже заявились пять кандидатов: из них два человека работают в администрации, один тоже когда-то работал в сельсовете. Конечно, новому главе я буду помогать — от этого не отказываюсь.

Из 13 глав-рекордсменов — только одна женщина (цифра означает количество сроков на посту мэра). Кстати, приходя на третий срок, многие главы в разговорах с «ОГ» отмечали две причины, которые заставили их переизбраться, — незаконченные проекты и кадровый голод. Фото: Данные предоставлены муниципальными администрациями