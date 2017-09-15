Фанатов ЧМ-2018 готовы принять в кремле

Туристов Верхотурье привлекает своей самобытностью: где ещё в области можно увидеть стражников с секирами или сфотографироваться с воеводой? Фото: Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Верхотурье начиналось с кремля — именно здесь, на Троицком камне, что на левом берегу реки Туры, был основан город — форпост Российского государства на пути в Сибирь. В последние пару лет за здание серьёзно взялись — по областной программе были восстановлены пороховой погреб, поварня-караульня, южная и западная стены кремля со сторожевыми башнями. Что сегодня происходит в кремле и как он готовится к приёму гостей чемпионата мира по футболу-2018 — в материале «ОГ».

Первое на Урале сооружение в камне

Верхотурский кремль включает в себя приказные палаты, государевы амбары, дом воеводы, здание казначейства. Архитектурная доминанта кремля — старейший на Урале Свято-Троицкий собор. Он заложен по указу Петра Первого в 1703 году вместо деревянной Троицкой церкви и стал первым сооружением в камне на Урале. С его колокольни можно взглянуть на город с высоты птичьего полёта. Правда, сегодня этот памятник истории и культуры федерального значения вновь нуждается в реставрации.

Что здесь сегодня?

На территории Верхотурского кремля, как и четыреста лет назад, в доме воеводы разместилась местная власть — администрация и дума Верхотурского городского округа. На кремлёвской площади проходят общественные и культурные мероприятия: День Государственного флага, общегородской бал выпускников, Троицкие гулянья.

Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник — единственный в Свердловской области музей, находящийся на территории каменного кремля XVIII века. В сентябре он готовится отметить десятилетие со дня открытия постоянной экспозиции. Именно десять лет назад сюда был приглашён на должность директора Николай Новиченков — директор Серовского исторического музея. В 2007 году экспозиция, запущенная при новом руководстве, признана лучшей в Свердловской области.

Уникальные экспонаты

Здесь можно увидеть подлинные караульные часы XVIII века. По ним караульный офицер разводил часовых. В особо торжественных случаях в залах музея можно услышать звуки английского граммофона начала ХХ века. Такого нет ни в одном музее Свердловской области.

— За десять лет нашу историческую экспозицию посетили более 70 тысяч человек. За 2016 год ещё 56 тысяч человек приняли участие в экскурсиях и мероприятиях музея, — говорит Николай Новиченков. — Появлению новых экспозиций мешают затянувшиеся реставрационные работы комплекса кремля. Надеюсь, в 2018 году, когда заказчиком реставрационных работ станет областное министерство культуры, реставрация ускорится.

Выставки

Культурную жизнь Верхотурья уже невозможно представить без выставочной деятельности музея. В залах каждый месяц обновляются тематические экспозиции. В августе с большим успехом прошла выставка, посвящённая 190-летию основания уездной больницы, здание которой и поныне служит жителям округа. На сменных выставках часто можно встретить работы верхотурских ремесленников, художников, предметы из собраний местных коллекционеров. Частые гости на выставках — музеи соседей Верхотурья по Северному управленческому округу.

Уроки для школьников

Около десяти лет ученики местных школ со второго по четвёртый класс занимаются по авторской программе экскурсовода музея Веры Самойлик «История Верхотурского края». Экскурсовод, изучая с детьми родной край, проводит занимательные уроки, экскурсии, походы, встречи. Итогом трёхлетних курсов является экзамен — экскурсия, самостоятельно проводимая учениками для родителей и почётных гостей.

Руководство музея постоянно находится в творческом поиске. В конце 2016 года музейщики запустили проект онлайн-музея. С помощью учителя английского языка Елены Дегтярёвой они освоили онлайн-экскурсии для жителей разных уголков России и ближнего зарубежья. С приобретением аудиогида, переводящего речь на английский язык, диапазон экскурсий расширится.

— Не исключено, что во время чемпионата мира, матчи которого летом 2018 года пройдут в Екатеринбурге, к нам приедут иностранные туристы. Мы должны быть к этому готовы, — считает Николай Новиченков.

Руководство музея-заповедника поддерживает и духовный театр-студию «Град». По соглашению с музеем театр временно, проходя процедуру регистрации, получил «прописку» на территории кремля.