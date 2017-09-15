В Верхотурье дорога уходит из-под ног

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.
В Заречной части города дорога в буквальном смысле уходит из-под ног. По контракту новая дорога должна была появиться к августу этого года, но работы не были закончены, и верхотурцам досталась дорога, покрытая просто щебнем. Администрация уже больше полугода судится с подрядчиком, а время идёт. Сейчас полотно медленно, но верно сползает вниз, провал разрастается с обеих сторон. Участок дороги закрыт для движения техники.
- Опубликовано в №171 от 15.09.2017