Земства 15 сентября 2017, 06:00

В Верхотурье дорога уходит из-под ног

Михаил Смышляев
дорога в Заречной части Верхотурья в прямом смысле уходит из под ног. Фото: «Новая жизнь»

дорога в Заречной части Верхотурья в прямом смысле уходит из под ног. Фото: «Новая жизнь»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.



В Заречной части города дорога в буквальном смысле уходит из-под ног. По контракту новая дорога должна была появиться к августу этого года, но работы не были закончены, и верхотурцам досталась дорога, покрытая просто щебнем. Администрация уже больше полугода судится с подрядчиком, а время идёт. Сейчас полотно медленно, но верно сползает вниз, провал разрастается с обеих сторон. Участок дороги закрыт для движения техники.

  • Опубликовано в №171 от 15.09.2017 
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Областная газета Свердловской области

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