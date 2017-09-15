Уроженец Кордюково покоряет горы бегом

На предыдущих чемпионатах — в Йошкар-Оле и Минеральных Водах — Никита Хасанов (на снимке справа) пришёл к финишу первым. Следующие соревнования — в Сочи. Фото из личного архива Никиты Хасанова

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В свои 19 лет Никита Хасанов — чемпион России по горному бегу. Во время учёбы в Кордюковской школе Никита увлёкся бегом. Сейчас юноша учится в Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге и увлекается горным бегом.

Как вспоминает Никита, ещё до школы ему нравились занятия бегом, лыжным спортом и футболом. После восьмого класса Никита уехал из села и поступил в кадетское училище в Екатеринбурге, а затем — в военную академию в Санкт-Петербурге.

Впервые на чемпионате России по горному бегу Никите Хасанову довелось участвовать на Северном Кавказе — он бежал на гору Бештау, недалеко от Пятигорска и Железноводска. Дистанция — восемь тысяч метров, перепады высот в пятьсот метров. Знаменитая гора и летом покрыта снегами, и дышится, конечно, не так, как на равнине. Несмотря на все сложности, Никита пришёл к финишу четвёртым.

Второй чемпионат России прошёл в Республике Марий Эл, на гористой местности, тоже на дистанции в восемь тысяч метров. В его возрастной группе были и чемпионы Европы, и трёхкратный чемпион России. Войти в первую пятёрку было бы уже отличным спортивным достижением. А он — снова стал первым. Как вспоминает, всех сразу повёл за собой, с первого круга.

После этой победы нашего земляка зачислили в основной состав сборной России по лёгкой атлетике. Впереди у него ещё один чемпионат России по горному бегу — в Сочи. Он же — отборочный перед чемпионатом мира.

Никита занимается в Кировской школе олимпийского резерва в Санкт-Петербурге. Тренируется шесть дней в неделю на крытых стадионах в школе олимпийского резерва, а в своем родном селе Кордюково, куда приезжал на время каникул — по дорогам в полях, чтобы не потерять спортивную форму.

После получения образования в академии Никита намерен подать документы на факультет разведки в той же академии. Его мечта — быть офицером разведки.