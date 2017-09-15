Верхотурье не успели подготовить к отопительному сезону

Летом некоторые участки теплосетей так и остались без внимания коммунальщиков. Фото: «Новая жизнь»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

На очередном заседании думы городского округа Верхотурский, состоявшемся 30 августа, депутаты заслушали доклад главы администрации Василия Сизикова о подготовке к отопительному сезону.

Экс-глава администрации Василий Сизиков (в сентябре сити-менеджер уволился с этой должности. — Прим.ред.) заявил депутатам, что подготовка жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального и энергетического комплекса городского округа к отопительному сезону идёт в плановом режиме. Управляющая компания «Родной посёлок» вовремя составила паспорта на все подведомственные им многоквартирные дома, провела гидравлическую опрессовку труб, ревизию коммуникаций, частичный ремонт в некоторых домах труб отопления, канализации, водоснабжения, электрических щитов. Образовательные учреждения и учреждения культуры к отопительному сезону готовы.

Однако депутаты признали работу администрации по подготовке к отопительному сезону 2017–2018 годов неудовлетворительной.

Дело в том, что на момент заседания думы городского округа подготовку к отопительному сезону вёл только один предприниматель: две котельные сейчас полностью готовы к запуску, на третьей заканчиваются подготовительные работы, завозится топливо. Но, по мнению депутатов, плохое состояние теплосетей неизбежно приведёт к порывам и аварийным ситуациям. В остальном положение дел довольно противоречивое: собственники газовой котельной в микрорайоне ИК-53 недавно расторгли договор с арендатором котельной. Как рассказал депутат Михаил Марков, собственники котельной предлагали выкупить ее, так как считают котельную убыточной. Также они обращались с данным предложением в администрацию городского округа. Кто и как будет отапливать микрорайон, пока неизвестно.

Несмотря на то что концессионное соглашение между муниципалитетом и компанией «УралТЭК» подписано ещё в январе этого года, подготовка к отопительному сезону на 14 котельных не ведётся. Регистрация соглашения приостановлена на основании судебного разбирательства, которое инициировала областная прокуратура, считающая, что «УралТЭК» незаконно пользуется муниципальными сетями. Независимо от решения вопроса в пользу той или иной стороны судебные споры могут затянуться. Арендатор котельных хочет быть уверен в завтрашнем дне и отказывается вести подготовку котельных до прояснения ситуации.

Кроме того, в ряде микрорайонов, таких как ИК-53, Калачик, Ямская часть (в районе детской больницы), остались без должного внимания оголённые участки теплосетей, до сих пор не решены проблемы по ремонту водопровода в селе Кордюково, деньги выделены, но пока нет подрядчика. Аварийные ситуации на линии электропередачи в районе микрорайона ИК-53 заставляют жителей многоквартирных домов сутками жить без света.

Глава городского округа Алексей Лиханов заверил, что срыва отопительного сезона не будет, ситуация под контролем. Однако есть вероятность, что сроки начала отопительного сезона придётся немного сдвинуть.