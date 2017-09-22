Свердловская фанера пользуется спросом в Бельгии и США

Лущильный цех — сердце производства деревообрабатывающего предприятия: именно здесь получают шпон — тонкие древесные листы будущей фанеры. Фото: «Тавдинский край»

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Сегодня градообразующее предприятие Тавды — фанерно-плитный комбинат. Санкции ему не страшны: продукция комбината востребована не только в России и бывших советских республиках, но и в странах дальнего зарубежья — доля экспорта составляет 40 процентов.

На фоне экономических трудностей в стране производственная стабильность на ООО «ТФПК» радует. В 2016 году произведено 43,76 тысячи кубометров фанерной продукции.

— Производственной стабильности способствует немаловажный фактор: сырьём ТФПК обеспечен, постоянно имеется двухмесячный запас, — рассказывает экономист по труду Ирина Машихина. — Трудовой коллектив, а сейчас он насчитывает 846 человек, настроен на производительный труд, сохранён трёхсменный режим работы.

А хорошая фанера востребована повсеместно, в том числе в бывших советских республиках (большие поставки в Азербайджан), в дальнем зарубежье — США, Бельгии, Италии, Нидерландах.

Кстати Первую партию продукции фанерный комбинат Тавды произвёл 22 июля 1941 года — это была авиафанера и древесно-слоистый пластик.