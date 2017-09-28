Трассу Екатеринбург — Косулино полностью откроют 5 октября

С нового покрытия специалисты сняли образец. Исследования займут около недели: за это время будут проверены параметры, которые определяют долговечность материала - насыщение и коэффициент уплотнения. Фото: Владимир Мартьянов

Многочасовые пробки на Тюменском тракте скоро уйдут в прошлое. Движение по мосту через реку Мостовку на участке Екатеринбург — Косулино запустят в полном объёме 5 октября. В четверг, 28 сентября, Управления автомобильных дорог Свердловской области проинспектировало данный участок.

Сейчас проводятся лабораторные исследования покрытия. В случае удовлетворительного результата движение через мост запустят в полном объёме 5 октября. По плану все работы должны быть закончены 10 октября. Возраст моста насчитывает уже порядка 30 лет и, как показали обследования, находился он в аварийном состоянии — некоторые детали и части конструкции были разрушены.

Ремонт моста проводится в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». На данный момент на мосту заменено 12 балок пролётного строения, выполнен ремонт шкафной стенки, подферменников, полностью заменено 64 метра покрытия — сам мост и подходы к нему. На участке также установили светозащитные барьеры и новые ограждения. Гарантийные обязательства в течение шести лет будет нести подрядчик.

— Сейчас устанавливаем деформационные швы «Торма-Джоинт»: балки пролётного строения закреплены нежёстко, всё время в движении, а швы расширяются и сужаются, чтобы не шло дальнейшее разрушение, — комментирует первый замначальника Управления автодорог Свердловской области Владимир Оглоблин.

Из-за перекрытия дороги на Тюменском тракте в обе стороны движения часто образовывались дорожные заторы — в пробках водители и их пассажиры проводили по несколько часов. Сейчас работы ведутся только на левой стороне по ходу движения в Екатеринбург. На нынешнем этапе автомобилистам стало чуть легче, ведь для движения открыто по две полосы в каждом направлении.

— В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» к этому объекту приковано особое внимание с точки зрения качества и сроков (дорога имеет высокую социальную значимость, она включена в маятниковую миграцию и является частью гостевого маршрута, что особенно важно в преддверии ЧМ-2018. Глава региона Евгений Куйвашев неоднократно отмечал, что важнейшим направлением грядущей «Пятилетки развития являются качественные и удобные дороги. - Прим. ред.). Что касается непосредственно состояния объекта сегодня — это довольно качественная работа, замечаний нет. Если будут выявлены замечания во время испытаний, то будет локализован участок, на котором какие-то параметры по асфальтобетону не прошли. Это всё убирается, укладывается новая смесь, которая повторно подвергается проверке, — отметил начальник службы содержания, ремонта и диспетчеризации Управления Денис Чегаев.

Во время пресс-тура специалисты лаборатории Управления автомобильных дорог Свердловской области сняли образец покрытия, выпилив из нового асфальта небольшой цилиндр. Как признался один из специалистов, уже сейчас можно сказать, что покрытие сделано хорошее. Оценивают на экспертизе зерновой состав, водонасыщение (пористость материала), коэффициент уплотнения. Кстати, стоит отметить, что покрытие сделано даже с превышением нормы толщины: вместо заложенных проектом девяти сантиметров толщина покрытия составила 10,3 см. Озвучили специалисты и результаты проведённой экспертизы покрытия на Кольцовском тракте — все показатели соответствуют нормам.