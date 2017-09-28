«Нерешаемых» вопросов в нашем районе не бывает

Сюжет Вместе

Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Главный редактор газеты «Обозрение» Ольга Шиханова в рамках проекта «Вместе» рассказывает о своём издании и своей Новой Ляле.

На берегу реки Ляля расположился наш городок с красивым и нежным названием — Новая Ляля. Многие, впервые услышав это сочетание слов, невольно улыбаются: уж больно необычно…

В следующем году наш город отпразднует 80-летний юбилей.

А первый номер районной газеты вышел в 1930 году, когда Новая Ляля ещё была рабочим посёлком. За время своего существования газета сменила несколько названий, но это не отразилось на политике издания — всегда на первом месте у новолялинских журналистов были люди. Писали о спортивных и творческих достижениях земляков, производственных успехах, рекордных удоях и многом другом.

Сейчас в нашем городском округе живёт чуть меньше 22 000 человек, в городе — около 12 000.

Ольга Шиханова, главный редактор газеты «Обозрение». Фото: «Обозрение»

Наш район воспитал таких известных людей, как Евгений Раковский, директор космодрома «Байконур», Василий Овсепьян, поэт, член Союза журналистов России, член Союза писателей России, Валерий Черняев, заслуженный артист Российской Федерации, и других. Мы, конечно, гордимся нашими земляками.

Но сила Новолялинского городского округа — в рядовых гражданах, тех, кто каждодневно своим трудом вносит лепту в его развитие. Наверное поэтому многие проблемы у нас решаются совместными усилиями, без больших финансовых вливаний. А всё потому, что люди у нас — отзывчивые, инициативные, искренне любящие свою маленькую родину. И примеров тому — множество. Вот некоторые из них…

Наш городской округ при банкротстве предприятий сумел сохранить загородный оздоровительный лагерь «Маяк». А для этого ежегодно, весной, все организации района, независимо от форм собственности, проводят в лагере субботники, готовя его к приезду детей. Конечно же, на общественных началах.

В нашем городском округе ежегодно перед Новым годом проводится акция — «Подари ребёнку праздник». Детям из малообеспеченных семей дарят подарки, средства на которые собирают «всем миром» — кто сколько может.

Ещё несколько примеров: мемориал новолялинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сооружён, в том числе, и на средства, собранные жителями, городской парк восстановлен силами новолялинцев, порядок на Отвинском пруду также поддерживается энтузиастами.

И мы точно знаем — вместе новолялинцы способны если не на всё, то на многое. В том числе и на решение «нерешаемых» вопросов.