В Новой Ляле за два года построят детский сад

В Новой Ляле начато строительство детского сада на 150 мест.

Реализация этого проекта была в планах администрации Новолялинского городского округа давно. Сергей Бондаренко, будучи политическим долгожителем (на пост главы округа он в этом году избран в четвёртый раз), настойчиво добивался выделения средств на строительство детского сада. Окончательно этот вопрос был решён после его рабочей встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Цена вопроса — 123 миллиона рублей. В этом году на строительство выделено 50 миллионов, остальные средства поступят в 2018 году. Сейчас обустраивается котлован под фундамент, готовят свайное поле, затем начнут строительство коробки здания.

Генеральный директор строительной организации, которая возводит садик, заверил, что в соответствии с заключённым договором все работы будут выполнены качественно и в срок. В течение двух лет детский сад будет построен.