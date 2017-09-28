Земства 28 сентября 2017, 18:31

В Новой Ляле за два года построят детский сад

Ольга Шиханова

В Новой Ляле начато строительство детского сада на 150 мест.

Реализация этого проекта была в планах администрации Новолялинского городского округа давно. Сергей Бондаренко, будучи политическим долгожителем (на пост главы округа он в этом году избран в четвёртый раз), настойчиво добивался выделения средств на строительство детского сада. Окончательно этот вопрос был решён после его рабочей встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Цена вопроса — 123 миллиона рублей. В этом году на строительство выделено 50 миллионов, остальные средства поступят в 2018 году. Сейчас обустраивается котлован под фундамент, готовят свайное поле, затем начнут строительство коробки здания.

Генеральный директор строительной организации, которая возводит садик, заверил, что в соответствии с заключённым договором все работы будут выполнены качественно и в срок. В течение двух лет детский сад будет построен.

  • Опубликовано в №181 от 29.09.2017 под заголовком «В городе за два года построят детский сад»
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Областная газета Свердловской области

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