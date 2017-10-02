На пост главы Белоярского претендует рекордное количество кандидатов

Павел Юдин - один из претендентов на пост главы. Фото: Александр Зайцев

В Белоярском ГО проходит второй этап конкурса на пост главы. Как рассказал «ОГ» председатель конкурсной комиссии Иван Десятков, в минувшую пятницу кандидаты представили свои предвыборные программы, а в эту пятницу им предстоит пройти собеседование — «ответить на каверзные вопросы, связанные с работой главы администрации, и рассказать, как планируют выводить муниципалитет из непростой ситуации».

Напомним, в муниципалитете два года подряд возникали коммунальные ЧП. Самая критичная ситуация возникла в 2015 году, когда был сорван отопительный сезон — ситуацию удалось нормализовать только к ноябрю, когда в муниципалитете уже выпал снег и начались морозы. В результате было возбуждено четыре уголовных дела. Поэтому кандидатов на пост будущего руководителя муниципалитета депутаты будут экзаменовать с особой строгостью.

Интересно, что при этом до второго этапа конкурса на пост главы дошло рекордное количество кандидатов — девять человек. Это местный пенсионер Николай Брусницын, бывший глава Белоярской поселковой управы Андрей Горбов, экс-глава Белоярского района Богдан Процык, заместитель директора — начальник отдела информационных технологий ГКУ СО «Областной информационно-расчётный центр» Сергей Леднев, экс-глава муниципалитета Александр Привалов и его бывший заместитель по экономике Эдуард Карелин, редактор газеты «Новое Знамя в Белоярском округе» Наталья Зайка, депутат местной думы Алексей Бутаков и действующий глава Белоярского Павел Юдин. По данным «ОГ», более серьёзный конкурс был только на выборах главы Каменска-Уральского в 2016 году — тогда мэром захотело стать 12 человек.

Из наиболее вероятных кандидатов на пост главы Белоярского в конкурсной комиссии выделяют пятерых — Эдуарда Карелина, Александра Привалова, Наталью Зайку, Андрея Горбова и Павла Юдина.