Перед ЧМ гостевые маршруты Екатеринбурга зачистят от киосков

В среднем на демонтаж одного незаконно установленного киоска и хранение на складе уходит около 40 тысяч рублей. Фото: Александр Исаков

Сюжет Чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге

Футбольное первенство планеты состоится в России впервые. Финальный турнир ЧМ пройдёт с 8 июня по 8 июля 2018 года в 11 российских городах, в том числе в столице Среднего Урала.

Сегодня на совместном заседании комитетов Екатеринбургской городской думы развернулись споры вокруг незаконно установленных киосков на улицах уральской столицы — в преддверии ЧМ-2018 возросла актуальность «чистки» гостевых маршрутов. Однако из-за законодательных проволочек почти год ведомства не могут договориться, кому вывозить нестационарные объекты торговли, установленные с нарушениями — мэрии или полиции.

По данным замначальника УМВД РФ по Екатеринбургу Андрея Швыдченко, за девять месяцев текущего года было задокументировано более двух тысяч административных правонарушений, связанных с самовольным занятием земельного участка нестационарным объектом торговли. Депутаты гордумы добавили, что в некоторых районах количество нелегальных киосков за год выросло в разы.

— Согласно федеральному закону «О полиции», мы должны обеспечивать изъятие и хранение этих киосков на базе ведомственных помещений, но у нас таковые отсутствуют. Мы по этому поводу обратились с письмом к министру внутренних дел — нам ответили, что в течение ближайших трёх лет выделить финансирование на эти цели не представляется возможным. Если бы администрация такой склад построила и передала нам — проблема бы решилась, — предложил Андрей Швыдченко.

В администрации Екатеринбурга отмечают, что лишних денег в бюджете для строительства таких сооружений нет. Однако мэрия готова предоставлять технику и собственный склад для вывоза нестационарных объектов и брать на себя ответственность за каждый размещённый там объект. На эти цели даже заложены средства в муниципальном бюджете.

— Но акт изъятия должны подписывать сотрудники полиции, мы не имеем на это права, — резюмирует председатель комитета по товарному рынку горадминистрации Елена Чернышова. — В течение двух лет мы так и работали, порядок демонтажа был согласован с прокуратурой Екатеринбурга. И всё было неплохо до момента, пока сотрудников полиции прокуратура не наказала за противоправные деяния.

Алгоритм действий планируют закрепить на межведомственном совещании в городской прокуратуре в конце этой недели. Подключиться к решению проблемной ситуации готовы в областном минсельхозе. Но остаётся без ответа ещё один вопрос.

— По существующим нормам, киоск должен храниться на складе, пока не объявится хозяин — то есть, возможно, бессрочно. Но есть и обратные ситуации, когда после ареста киоски забирают и снова ставят на улицах нелегально. Моя общественная приёмная завалена жалобами жителей, некоторые из них уже обращались в приёмную Президента. Может быть, стоит изменить порядок, чтобы сразу нести их в точки сбора металлолома? — возмутился вице-спикер гордумы Виктор Тестов и предложил обратиться за помощью в Заксобрание региона.