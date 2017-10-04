Депутаты Берёзовского обратились к губернатору с просьбой поднять в городе тарифы

Жителей Берёзовского не обрадовала новость о предстоящем повышении цены на тепло. Фото: Павел Ворожцов

Берёзовские депутаты попросили разрешения у главы региона поднять тариф на теплоснабжение больше, чем разрешено это делать в Свердловской области. Вырученные средства планируется направить на ремонт теплосетей, который сейчас активно идёт в городе. Эта инициатива привела к негативной реакции жителей и расколу в кругу народных избранников.

Решение было принято на последнем заседании думы. «За» проголосовали 15 депутатов из 22 присутствующих, пятеро высказались против такой меры. Но минимальный порог в 13 голосов был преодолён, и соответствующее обращение к губернатору подготовлено.

Если оно будет одобрено, то в центральном микрорайоне Берёзовского планируется увеличить тариф на теплоснабжение на 2,5 процента. Как пояснил в разговоре с «ОГ» председатель местной думы Евгений Говоруха, сумма в квитанциях увеличится в среднем на сто рублей.

— Решение, будь оно плохое или хорошее, принято. Избранники народа проголосовали «за», сейчас неэтично будет их критиковать. Но к сожалению, этот вопрос не был согласован и не обсуждался с Общественной палатой, — высказал своё мнение председатель Общественной палаты Берёзовского Владимир Перепёлкин.

Жителей заинтересовал вопрос — почему повышению тарифа подвергнется только центральный микрорайон — Советский? Всё дело в том, что здесь преобладают многоквартирники, сети используются активно и уже давно нуждаются в поэтапном ремонте. Заместитель главы по вопросам строительства и ЖКХ Антон Еловиков отметил, что администрация вышла к думе с этим предложением в силу того, что у одной из теплоснабжающих компаний города (на данный момент это ПАО «Т-Плюс») тариф почти на 40 процентов ниже, чем у смежных организаций.

«Т-Плюс», по большому счёту, работает себе в убыток, на что регулярно указывает муниципалитету. Также Антон Еловиков пояснил «ОГ», что администрация считает необходимым вывести оказание услуги на безубыточность. Договорённость о том, что нужно выйти на этот тариф, была заключена в ходе переговоров с ПАО «Т-Плюс».

— Вырученные средства будут направлены на ремонт теплосетей и повышение их надёжности. Мы понимаем, что воду-то в случае чего можно привезти и раздать жителям, а вот тепло уже в вёдрах не принесёшь, — отмечает Евгений Говоруха.

Для ремонта сетей, который рассчитан на десять лет, необходимо 453 миллиона рублей, из которых Берёзовский вложит только 40.

Евгений Говоруха рассказал, что в те годы, когда на решение проблем с теплосетями было выделено недостаточно средств, пуск тепла заметно задерживался. Например, в 2012 году из-за порывов теплотрасс отопление запустили только в октябре. В последнее время в округе ситуацию удалось выровнять, и в этом году отопление запустили вовремя. Но время от времени возникают вопросы, которые приходится решать экстренно. К примеру, в прошлом году в посёлке Монетном, где у жителей был риск остаться без тепла, за 90 миллионов из областного и муниципального бюджета была построена новая котельная.

— Понятно, что отопление и так самая дорогая строчка в квитанции, но увеличение тарифа серьёзно не скажется на кошельке. Пенсионерам и другим категориям граждан государство позволяет оформить субсидию-компенсацию, — добавил Антон Еловиков.

Контролировать расход средств поручено МУП «Благоустройство и ЖКХ»: специалисты, инженеры, сетевики будут отслеживать выполнение всех мероприятий, включая разработку проектно-сметной документации и ремонты. Также обязанности по контролю возложены на Общественную палату городского округа.