Директор ПАО «Каменское» о проблемах, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители

Почти 70 тонн каменского молока ежедневно передаётся молокозаводам. Фото: «Пламя»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Молочная река течёт с ферм одного из ведущих животноводческих сельхозпредприятий Среднего Урала ПАО «Каменское». Почти 70 тонн ежедневно вывозят отсюда несколько молокозаводов Свердловской области. Чего достигло предприятие за последние годы и какие проблемы мешают ему развиваться — в материале «ОГ».

40 тонн зерна в час

— Молоко — наш главный продукт, — говорит генеральный директор хозяйства Александр Бахтерев. — На основе его производства строится вся стратегия и тактика дальнейшего развития предприятия. Возьмём, например, растениеводство. Эта отрасль подчинена созданию прочной кормовой базы для нашего стада, в котором сегодня насчитывается три тысячи фуражных коров. Качественные корма необходимы и для ферм, где выращивается молодняк.

Нынешняя уборочная страда радует земледельцев.

— Зоотехники выдали нам задание на 36 тысяч тонн сенажа, а у нас на конец сентября уже заготовлено 42. И солидное перевыполнение плановых заданий идёт по всем позициям, — говорил агроном Андрей Лукиных. — Ещё не припоминаю, чтоб была такая высокая урожайность зерна — 35,5 центнера с гектара. Всего намолотили более 23 тысяч тонн, а для сытой зимовки скота требуется 15 тысяч.

На зерноскладе ПАО «Каменское» кипит своя работа. С полей зерно поступает влажное, такое хранить нельзя — «загорит» в буртах. И тут впору вспомнить о развитии хозяйства. Для сушки зерна были приобретены два дорогих, но самых современных высокопроизводительных зерносушильных комплекса.

— Этой махиной управляет компьютер. Передо мной сенсорный пульт, на нём выдаются все необходимые параметры сушки зерна, — рассказывает оператор одного из них Пётр Дедюхин. — Комплекс может обрабатывать 40 тонн зерна в час. Качественное фуражное зерно в хозяйстве идёт на выработку комбикорма. Этот основной компонент в рационе животных оказывает существенное влияние на продуктивность дойных коров.

Понятие «продуктивности животных» для каменцев ключевое. Сегодня среднесуточный надой на одну фуражную голову скота в ПАО «Каменское» составляет 20,3 килограмма — это довольно высокий результат для уральского региона. Из пяти молочно-товарных ферм две суперсовременные. Эти фермы заметно отличаются и условиями работы животноводов. В них не просто чистота и порядок — в них технологическая красота, современное оборудование, комфорт и, если хотите, уют.

Кредиты под высокие проценты

Работа отдельно взятого современного сельхозпроизводства немыслима в отрыве от реальной экономической жизни региона, страны. И, как всегда у хороших начинаний, есть немало проблем.

— Мы ежегодно закупаем много современной техники на десятки миллионов рублей. Естественно, нуждаемся в немалых оборотных средствах. Нам, как всякому предприятию, необходимо кредитование. Это прописные экономические истины, — продолжает разговор Александр Бахтерев. — Но на дешёвые выгодные кредиты, скажем, от Сбербанка, в нашем регионе существуют определённые лимиты. А значит, создаются сложные, трудновыполнимые условия для вхождения сельхозпроизводителя в льготную систему кредитования. Поэтому порой нам проще обратиться в коммерческий банк и взять кредит под высокие проценты. Естественно, всё это приводит к финансовым сложностям, а тут ещё из года в год снижаются закупочные цены на зерно. Мы — животноводы, мы фуражное зерно вкладываем в производство молока, мяса и тем самым окупаем его затратное выращивание. А как быть, развиваться, скажем, фермеру, занимающемуся только зерновыми культурами? Мне больно смотреть на таких крестьян. Их окружают высокие проценты, низкие закупочные цены и высокая стоимость ГСМ, техники, удобрений.

Невыгодно тратиться на повышение жирности

В вопросах финансирования сельхозпроизводства есть ещё одна важная тема, требующая особого внимания, — государственная поддержка.

— Возьмем, к примеру, производство молока, — говорит Бахтерев. — Раньше мы получали финансовую надбавку за его высокое качество. Чем выше жирность молока, тем больше субсидии, покрывающие часть затрат. Естественно, у нас был хороший стимул поставлять на рынок жирное хорошее молоко. Теперь в Министерстве сельского хозяйства всё переиначили — решили доплачивать за сверхплановое молоко, а его качество уже никого не интересует. При таком раскладе нам просто невыгодно тратиться на повышение жирности…