В 170 домах села Маминское появится газ

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

В селе Маминском начались долгожданные работы по строительству второй очереди газопровода, проект которого был разработан в 2013 году.

Общая протяжённость трассы в данном населённом пункте — 10,87 километра. Газ будут подводить к 170 домам.

— Стоимость заключённого муниципального контракта по результатам торгов составила 22 млн 787 498 руб., из них 3 процента — средства районного бюджета, 97 процентов — областного, — говорит руководитель Управления капитального строительства Ольга Ушакова. — Окончание работ запланировано на конец марта 2018-го, ещё некоторое время потребуется на ввод объекта в эксплуатацию. Таким образом, голубое топливо в домах маминцев появится ближе к следующему лету.

Добавим, что строительство газопровода сегодня в Каменском городском округе также идёт в Большой Грязнухе и в Броду. На этих территориях строительно-монтажные работы планируется завершить в ноябре этого года. Теперь своей очереди на строительство ожидают ещё три готовых проекта — колчеданский, рыбниковский и ещё один бродовской.