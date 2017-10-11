Спасти Нижний Тагил от водного кризиса вызвались венгры

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, концентрация загрязняющих веществ в Черноисточинском водохранилище значительно выше нормы: по взвешенным веществам — в 2,1 раза, по алюминию — в 57,5 раза. Фото: Андрей Волегов

Администрация Нижнего Тагила планирует заключить в 2017 — начале 2018 года концессионное соглашение с российско-венгерским предприятием «Уральская водная компания». Контракт на 12,5 млрд рублей (около 200 млн евро) предполагает строительство нескольких очередей станции водоподготовки и очистки. Первые объекты могут появиться в городе уже в 2019 году, окончательно соглашение надеются реализовать к 2022 году, когда город будет праздновать своё 300-летие.

Зелёные воды

Сейчас Нижний Тагил снабжается питьевой водой из Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Черноисточинский пруд, обеспечивающий водой 153 тысячи человек, цветущий уже третий год, на днях вновь стал ярко-зелёным. По материалам прокурорской проверки следственные органы возбуждали и расследуют уголовное дело о загрязнении вод по части 1 статьи 250 УК РФ.

Сергей Носов. Фото: Алексей Кунилов

— Источникам, от которых сначала питалась промышленность Нижнего Тагила, а потом они стали питьевыми, почти 300 лет. Пришло время что-то менять, — уверен мэр города Сергей Носов. — Я ещё в 2000 году принял решение: питьевой режим на металлургическом комбинате осуществлять только на привозной воде. Ещё 17 лет назад было понятно, что пить воду из-под крана неприемлемо.

Концессия

По словам мэра, с инициативой о заключении договора концессии на администрацию вышла «Уральская водная компания» — российско-венгерское предприятие, основанное в 2016 году в Екатеринбурге в партнёрстве с Будапештским водоканалом. С российской стороны учредителем выступил Экологический фонд «Вода Евразии», созданный с участием Правительства РФ, Свердловской и Волгоградской областей.

Председатель совета директоров АО «Уральская водная компания» Янош Гомбасеги рассказал о планах предприятия инвестировать в проекты модернизации водоснабжения и водоотведения УрФО более 1 млрд евро. Фото: Алексей Кунилов

— Отношения между Венгрией и РФ очень хорошие. Это видно по последней встрече руководителей наших государств. Со стороны Венгрии было предложено совместно развивать направление водоснабжения и водоотведения. Будапештский водоканал был назначен правительством Венгрии исполняющим эту задачу на территории РФ, — рассказал председатель Совета директоров АО «Уральская водная компания» Янош Гомбасеги. — Так как Будапештский водоканал знает фирмы, которые хорошо работают в Уральском федеральном округе, мы решили выбрать его. Наша цель — участвовать в инвестиционных и концессионных проектах в УрФО и привлечь в них в течение своей деятельности приблизительно 70 млрд рублей.

По словам генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Сергея Сюча, одним из приоритетных направлений российско-венгерского партнерства является модернизации систем водоснабжения и водоочистка. Фото: Алексей Кунилов

Гендиректор Уральской водной компании Сергей Хван уточнил, что концессионное соглашение, которое планируется подписать с администрацией Нижнего Тагила, предусматривает инвестиции примерно в 12,5 млрд рублей. На эти деньги в частности будут построены несколько очередей станции водоподготовки, внедрены венгерские мембранные технологии очистки воды, являющиеся одними из передовых в Европе.

Генеральный директор АО «Уральская водная компания» Сергей Хван отметил, что строительство каждой очереди станции водоподготовки займёт два-три года. Землю под объекты выделит администрация Нижнего Тагила. Фото: Алексей Кунилов

Сроки и проблемы

Сегодня стороны прорабатывают концессионное соглашение и с осторожностью говорят о том, что оно может быть подписано в этом году или начале 2018-го.

— В соответствии с законом РФ мы обязаны опубликовать условия нашего соглашения. Если никто другой не заявится, мы имеем право заключить двусторонний контракт. Если кто-то заявится и выскажет желание поучаствовать на этих же условиях, тогда будут проводиться конкурсные процедуры, которые могут затянуться. Но если заключить договор в этом году или в начале следующего, это позволит нам с 2019 года фактически запускать объекты. У нас есть указ Президента РФ о праздновании 300-летия Нижнего Тагила. И лучшим выполнением этого указа будет реализация этой инвестпрограммы, — сказал Сергей Носов.

Исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова считает, что реализацию концессионных соглашений в сфере водоснабжения тормозит несовершенство российского законодательства. Фото: Алексей Кунилов

Тем не менее эксперты отмечают, что при реализации своих идей стороны могут столкнуться с трудностями из-за несовершенства российского законодательства.

— Концессионные соглашения подписываются не только муниципалитетом и инвестором, но также правительством региона. Чтобы такое соглашение состоялось, необходимо, чтобы все три стороны оговорили тариф на 30 лет при вхождении инвестора в город. Это самая большая проблема, потому что сегодня есть формальное ограничение роста коммунальных платежей на 4 процента в год, — прокомментировала исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

Генеральный директор «Будапештского водоканала» Чаба Харанги заявил, что в сфере очистки воды его компания не боится конкурентов. Автор фото: Алексей Кунилов

Представители Будапештского водоканала называют самым «тяжёлым вопросом» возможное участие в конкурсе третьих лиц.

— Любой банк предложит больше денег, чем любая коммунальная компания. Но если вопрос в том, кто может вкладывать более профессионально, тогда мы готовы конкурировать с любым участником. В тендерах есть и денежные, и технические вопросы. Важно, как их взвесят на весах, — сказал гендиректор Будапештского водоканала Чаба Харанги.