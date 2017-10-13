Что изменит новый мэр?

Василий Матюшенко родился в 1961 году в Североуральске. Окончил Свердловский горный институт, инженер-механик. Свою трудовую деятельность начал в 1978 году на Североуральском бокситовом руднике электромонтёром. Фото: «Наше слово»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

В начале октября депутаты приняли решение о назначении на должность главы Североуральского городского округа Василия Матюшенко. Его официальное вступление в должность состоялось на этой неделе. Накануне инаугурации мы встретились с новым руководителем территории и расспросили о планах.

— Василий Петрович, вы уже год исполняете обязанности главы администрации, следовательно, работа для вас будет не новая. Тем не менее — какие первоочередные цели и задачи вы перед собой ставите как руководитель Североуральского городского округа?

— Самое главное — это вывести Североуральск в десятку лучших городов Свердловской области. По эффективности управления мы уже неоднократно занимали первые места. Необходимо удерживать эти позиции. Для этого необходимо работать в усиленном режиме и при этом согласовывать все свои действия с общественностью. Именно поэтому сегодня у нас активно работают Общественная и Молодёжная палаты, Экспертный совет, Советы по развитию спорта и культуры, Общество инвалидов и Совет ветеранов. Члены этих организаций и есть связующее звено между руководством города и народом, через них мы согласовываем с населением новые проекты в сфере дорожного ремонта, строительства, благоустройства.

— Как быть с оттоком населения из города?

— Сегодня мы по-прежнему наблюдаем отток населения, хотя по сравнению с 2013 годом этот показатель снизился в два раза. Наша задача — приблизить этот показатель к нулю, и мы сегодня должны создать все условия, чтобы наша территория была перспективной и комфортной для жизни. Для этого нам придётся решить ряд проблем, и первоочередная задача — реконструкция сферы ЖКХ. Нам необходимо переходить на новую систему водоснабжения, проект уже проходит государственную экспертизу. Необходима газификация посёлков Калья, Черёмухово, городского микрорайона Крутой Лог, газ должен прийти и в Покровск-Уральский.

Мы должны активно работать с другими городами в рамках межмуниципального общения в сфере культуры, спорта, молодёжной политики и перенимать лучшее из их практики. Для развития территории необходимо тщательно продумать систему транспортной логистики, включающую автобусное, железнодорожное и даже авиационное сообщение. До 2022 года это направление должно заработать на новом уровне.

Всё это позволит развивать ещё одну перспективную сферу — туризм. У нас достаточно объектов, которые можно демонстрировать — храм святых апостолов Петра и Павла, краеведческий музей, частный музей минералов, удивительные природные богатства, но есть и те направления, которые мы ещё не задействовали, например, промышленный туризм.

Одной из знаковых сфер, которой мы будем уделять особое внимание, является военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Мы завершим Аллею Славы, будем восстанавливать памятники ветеранам Великой Отечественной войны.

— Но ведь самое главное — это создание новых рабочих мест. Какие действия будут предприниматься в этом направлении?

— Есть несколько крупных проектов, которые мы планируем развивать в самое ближайшее время. Один из самых перспективных — разработка месторождений гранодиорита. Залежи этой горной породы у нас находятся в районе посёлка Покровск-Уральский. Гранодиорит можно использовать как строительный и отделочный камень.

Большие надежды возлагаем на глубокую переработку леса. В связи с тем что у нас не сортовой лес, мы рассматриваем возможность производства клеевых материалов, переработку щепы. На всех этих производствах будут необходимы специалисты — это сотни новых рабочих мест. Помимо этого, мы разрабатываем проект Центра реабилитации и профилактики профзаболеваний на базе Центральной городской больницы. Для нашей территории это очень актуальный проект. При запуске новых производств активизируется программа по жилищному строительству, а значит, специалистов мы квартирами обеспечим.