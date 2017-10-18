В Верхнем Дуброво пустили путепровод, который для жителей «сродни Керченскому мосту»

Днём мост осмотрели областные и федеральные чиновники, представители подрядной организации и около сотни местных жителей. Уже вечером по нему проехали первые автомобили. Фото: Владимир Мартьянов

В ГО Верхнее Дуброво пустили долгожданный путепровод через железную дорогу. До его появления несколько десятилетий жители посёлка простаивали в пробках у закрытого переезда — от получаса и более, а с пуском возводимого ныне третьего пути железнодорожной магистрали, который проходит по территории посёлка, ситуация могла бы серьёзно усугубиться. С торжественным событием верхнедубровцев поздравили помощник Президента РФ Игорь Левитин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Для посёлка с пятитысячным населением сдача такого объекта — нечто нереальное. Гендиректор компании-подрядчика ООО «Жасмин» Александр Слесарев пошутил, что «мост для верхнедубровцев сродни Керченскому мосту» для жителей Крыма. Мост жители ждали с 1980-х годов, поэтому последнюю неделю его открытие активно обсуждали и в магазинах, и в общественном транспорте, и в соцсетях. На открытие в середине рабочего дня пришло более сотни жителей посёлка, а происходило оно в лучших традициях драматургии: ещё за полчаса до приезда высоких гостей началось выступление народного хора, подоспели школьники с воздушными шариками, а за пару минут до торжественного перерезания ленточки с неба исчезли тучи.

Каждый пытался запечатлеть торжественный момент. Фото: Владимир Мартьянов

История вопроса Глава ГО Валерий Конопкин: - История путепровода уходит ещё в прошлое столетие. Когда выделялись земельные участки под Путевые машинные станции номер 171 и 287, с железной дорогой была договорённость о строительстве моста, но не сложилось. Второй раз вопрос подняли в 2004 году. 9 марта я стал главой муниципального образования и озвучил эту проблему на совещании у председателя правительства Алексея Воробьёва. Тогда он сказал, что в Каменске-Уральском существует аналогичная проблема, и заняться её решением приоритетнее, но в 2005 году всё-таки дал поручение минтрансу и управлению автодорог подготовить обоснование строительства путепровода. Для Валерия Конопкина сегодня особенный день. Фото: Владимир Мартьянов В 2006 году было принято решение о проектировании, но не было денег. В 2007 году проектная документация всё-таки была готова - спасибо тогдашнему управляющему Южным округом Олегу Гусеву и Эдуарду Росселю. Но дефолд 2008 исключил строительство из программы. В 2010 году, когда было принято решение о строительстве третьего пути на железнодорожной магистрали "Екатеринбург-Баженово", проект был доработан к 2015 году.

Открытие моста стало для жителей посёлка настоящим праздником. Фото: Владимир Мартьянов

— Я считаю, что это третье важное событие в жизни посёлка. Первое — это решение Арамильского совета народных депутатов о выделении земельных участков для строительства первых улиц в 1925 году. Второе — это решение об эвакуации из Ленинграда в годы Великой Отечественной войны завода имени Ильича, который впоследствии стал нашим градообразующим предприятием. Третье важное событие происходит сегодня, — отметил глава Верхнего Дуброво Валерий Конопкин.

Пенсионеры, пришедшие на открытие то и дело восклицали: «Не верится!». Фото: Владимир Мартьянов

Строительство моста через железную дорогу стартовало в августе прошлого года и по первоначальным планам должно было завершиться только к ноябрю 2019 года. В итоге сооружение построили за 10 месяцев, из областного бюджета было потрачено около 400 млн рублей. И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков заверил, что ускорение на качестве работ не скажется.

«Я своё обещание — сдать мост раньше срока — выполнил, подрядчик — тоже, » — сказал Евгений Куйвашев. Фото: Владимир Мартьянов

До настоящего момента в связи со строительными работами выезд из посёлка был перекрыт, поэтому жители пользовались временной объездной дорогой — таким образом, время в пути до Екатеринбурга увеличивалось на 15–20 минут. Теперь путь из отдалённой части посёлка в центральную займёт не более пяти минут.

Игорь Левитин перед тем, как перерезать красную ленточку, выбрал помощницу. Фото: Владимир Мартьянов

Кстати Подрядчик подготовил для губернатора сюрприз. Фото: Владимир Мартьянов На открытии моста Евгений Куйвашев наградил сотрудников ООО «Жасмин» за сдачу объекта раньше срока. Указ губернатора о награждении гендиректора Александра Слесарева знаком «За заслуги перед Свердловской областью» III степени опубликован на странице II.