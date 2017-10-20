В Нижних Сергах могла бы разместиться Мальта

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

«В глубине необъятной России был в двадцатые годы рождён…». Это строки о Нижнесергинском муниципальном районе. Об удивительном и прекрасном крае. Одном из самых живописных уголков Среднего Урала, который занимает обширную территорию на юго-западе Свердловской области. К границам района с юга подходит Нязепетровский район Челябинской области, с остальных сторон он ограничен территориями муниципальных образований Свердловской области. С запада — Артинским и Ачитским районами, на севере — Шалинским, Бисертским и Первоуральским, а на востоке — Ревдинским.

Если его площадь сравнивать с размерами небольших европейских государств, то здесь могут свободно разместиться Андорра, Лихтенштейн, Монако, Люксембург, Сан-Марино или Мальта.

Нижнесергинский муниципальный район находится в юго-западной части Свердловской области. Площадь территории района — 3 689,80 кв. км. Численность населения — 40 503 человека.

Особым природным богатством района по праву считаются его живописные ландшафты. Уникальный природный парк «Оленьи ручьи», расположенный в долине реки Серги, является одной из самых посещаемых туристических территорий Урала. По редкому сочетанию природных условий, неповторимой красоте и разнообразию памятников природы и истории ему нет равных на Среднем Урале.

Александр ЧЕРТКОВ, главный редактор газеты «Новое время». Фото: «Новое время»

Большой популярностью пользуется и природный источник здоровья — курорт «Нижние Серги», прозванный «Уральской Швейцарией».

И, несомненно, главное наше богатство — это история района, его люди с героической судьбой, люди талантливые, творческие, трудолюбивые. Аркадий Дмитриевич Швецов, знаменитый конструктор авиационных двигателей, родом из Нижних Серёг. Прославленный лётчик-истребитель, Герой Советского Союза Андрей Федотов родился в рабочей нижнесергинской семье. На счету 29-летнего лётчика были сотни боевых вылетов и 22 сбитых вражеских самолёта. Валерий Александрович Тишков, академик Российской академии наук, директор Института этнографии. Он не теряет связи с родным городом, ему важно, что и как происходит на его родине.

История района — интересная книга жизни многих прославленных людей и династий. И главное — нижнесергинская земля является родным домом для людей разных национальностей. Все мы — одна семья, крепкая и дружная. Русские и татары, башкиры и марийцы, все живём под одним небом и одинаково любим свой край и заботимся о нём.

История района тесно связана с историей газеты «Новое время», отметившей в прошлом году 85-летний юбилей.

Газета «Новое время» выходит с 10 ноября 1931 года. Тираж 4150 экземпляров. Выходит еженедельно. В штате 10 сотрудников. Распространяется на территории Нижнесергинского муниципального района.