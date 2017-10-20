ЭКСПО-2025 появится в главном ледовом городке Урала

Полюбоваться композицией «ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге» можно будет уже в ближайший Новый год. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет ЭКСПО-2025

Екатеринбург борется с Парижем, Осакой и Баку за право принимать Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году.

В Уральской столице традиционный новогодний городок на площади 1905 года дополнят композицией «ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге». В настоящее время ведутся эскизные проработки этого праздничного элемента.

Как сообщает пресс-служба администрации города, предновогодними хлопотами занимается дирекция городских праздничных мероприятий. Несмотря на то, что решение о проведении Всемирной выставки на Урале ещё не принято, композиция «ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге» будет частью ледовой инсталляции на главной площади города.

— Элемент ЭКСПО в ледовом городке станет не только прекрасным праздничным украшением, но и послужит популяризации идеи проведения Всемирной выставки в нашем городе, — считают в горадминистрации.

Напомним, что Всемирные универсальные выставки ЭКСПО проходят раз в пять лет. Выставка, на которую претендует Екатеринбург, будет действовать со 2 мая по 2 ноября 2025 года.