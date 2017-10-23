Людмила Бабушкина поздравила нового главу Камышлова со вступлением в должность

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина приняла участие в церемонии вступления в должность главы Камышлова Алексея Половникова (на фото — крайний слева), исполнявшего обязанности мэра с 10 декабря 2016 года.

— За это время он многое обдумал и, я уверена, будет принимать твёрдые решения. Хочу пожелать новому главе всегда поступать честно и по закону, — сказала Людмила Бабушкина.

Она также отметила, что «задача новой администрации Камышлова — подготовить такую муниципальную программу, чтобы ни один её пункт не был исключён из общеобластной программы «Пятилетка развития», которая формируется по поручению губернатора Евгения Куйвашева».