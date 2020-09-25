В рябиновый сквер, заложенный Евгением Родыгиным, посадили новые деревья. Фото

Евгений Родыгин (на фото) посадил новый саженец рябины. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге, у стен Уральского центра народного искусства на пр. Космонавтов, 23, прошла экоакция «Посади рябину». Когда-то, в 2018-м, на этом месте, в честь 65-летнего юбилея «Уральской рябинушки», посадил дерево сам композитор, народный артист России Евгений Павлович Родыгин. Композитора не стало в этом году… Но традицию решили продолжить.

25 сентября, в день открытия нового сезона в Уральском центре народного искусства, первый саженец рябины посадил сын прославленного композитора – Роман Родыгин. Также к акции присоединились народный артист России Иван Пермяков, которого связывали с Евгением Родыгиным долгие творческого сотрудничества, артисты Уральского народного хора во главе с художественным руководителем Николаем Зайцевым, участиники Уральского государственного русского оркестра и Детского центра народного искусства.

Планируется, что акция «Посади рябину» станет ежегодной и к ней смогут присоединиться жители нашего города.

В 2018 году в честь 65-летнего юбилея «Уральской рябинушки» у стен Уральского центра народного искусства был заложен рябиновый сквер. Одну из рябин посадил сам Евгений Родыгин. Фото: Галина Соловьёва

Традицию решили продолжать. Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва